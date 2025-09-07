Tânără de 19 ani din Gorj, acuzată de furt chiar de tatăl ei. Fata i-ar fi luat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei

Un bărbat din judeţul Gorj a depus plângere la Poliţie împotriva fiicei sale, în vârstă de 19 ani, susţinând că aceasta i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei.

Adrian Popovici

Poliţiştii au descoperit asupra fetei mare parte din bijuterii. Tânăra are dosar penal, fiind cercetată pentru furt între rude.

Poliţiştii din Gorj au demarat investigaţia în acest caz după ce vineri, 5 septembrie, un bărbat a mers la Postul de Poliţie Bengeşti Ciocadia reclamând că, anul trecut, fiica sa i-a furat bani şi bijuterii din aur.

Reclamantul, în vârstă de 47 de ani din Târgu Cărbuneşti, a povestit că fiica sa, în vârstă de 19 ani, i-a sustras din locuinţă suma de 1.450 de euro şi mai multe bijuterii din aur, prejudiciul total fiind de aproximativ 300.000 de lei.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt între rude, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluţie procedurală. Până la acest moment, poliţiştii au procedat la identificarea tinerei de 19 ani şi recuperarea unei părţi semnificative din prejudiciul creat, constând în bijuterii din aur care au fost restituite bărbatului”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Tânăra de 19 ani este urmărită penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt între rude, fiind cercetată în stare de libertate.

