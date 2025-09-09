O tânără din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-urile din oraș timp de trei ani

Caz neobișnuit în Cluj-Napoca. O tânără de 19 ani, condamnată în primă instanță pentru furt, nu mai are voie să intre în niciun complex comercial din oraș timp de 3 ani.

Deocamdată, fata este în arest la domiciliu și a contestat decizia instanței.

Tânăra de 19 ani ar fi furat mai multe telefoane mobile din mall-uri. Ar fi avut două prietene complice, care le-ar fi distras atenția angajaților, ca să nu observe când fata acționa și lua aparatele de pe rafturi.

Potrivit anchetatorilor, ea reușea să scoată repede din funcțiune sistemele de alarmă montate pe produse și reușea să scape. Mai mult, într-una dintre zile, profitând de neatenția unei cumpărătoare, i-ar fi furat și telefonul ei. Ulterior, unele dispozitive au fost amanetate. Prejudiciul total depășește 20.000 de lei.

Tânăra era deja în vizorul autorităților pentru că în urmă cu câțiva ani ar fi reușit să fure haine, încălțăminte și produse alimentare din aceleași centre comerciale. De această dată, magistrații au condamnat-o pe fată în prima instanță la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare pentru furt calificat, iar complicele ei au primit 8 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, fetei i-a fost interzis accesul în mall-uri pentru o perioadă de 3 ani. Practic, agenții de securitate ai centrelor comerciale vor primi toate informațiile necesare pentru a o putea identifica pe tânără.

În momentul în care va fi observată, aceștia vor trebui să sune la 112, iar la fața locului va merge de urgență un echipaj, care va putea întocmi un dosar penal pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Fata așteaptă acum, în arest la domiciliu, o decizie definitivă în cazul ei.

