Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Stiri Justitie
12-12-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

autor
Călin Ardelean ,  Natașa Paraschiv,  Ovidiu Oanță,  Roxana Vlădășel

Sute de judecători și procurori îi susțin pe colegii lor care au făcut publice neregulile, și reclamă la rândul lor presiuni și abuzuri. După ce iniţial a criticat documentarul Recorder de la care a pornit totul, vineri, Secția de Judecători a CSM a cerut oficial o anchetă a Inspecției Judiciare. Guvernul va analiza legislaţia, iar preşedintele i-a invitat pe magistraţii nemulţumiţi la Cotroceni.

La câteva ore după neobișnuita conferință de presă de la Curtea de Apel București, unde judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a confruntat conducerea instanței și i-a luat apărarea colegului ei Laurențiu Beșu, o judecătoare de la Curtea de Apel Craiova și o procuroare de la DIICOT Pitești au lansat public un apel de susținere. Gestul a apărut de teamă că cei doi magistrați s-ar putea alege cu repercusiuni. Dar și pentru că situațiile reclamate la Curtea de Apel București nu ar fi izolate.

Sorina Marinaș, judecător Curtea de Apel Craiova: „A fost din punctul meu de vedere total nepotrivită atitudinea Secției pentru judecători din cursul zilei de ieri, când pur și simplu au bagatelizat tot ce s-a întâmplat și toate informațiile apărute acolo. Chiar dacă ar fi luat sub beneficiu de inventar acele afirmații, cel puțin trebuiau să facă verificări, că nu în fiecare zi apar judecători în reportaje sau la televizor să sesizeze lucruri de asemenea gravitate.

Reporter: Dvs., ca magistrat, ați simțit vreodată personal, în dosarele pe care le-ați avut, presiuni și imixtiuni?

Citește și
raluca morosanu CAB
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

Antonia Diaconu, procuror șef DIICOT Pitești: Din păcate, dacă mă întrebați acum doi sau trei ani, v-aș fi spus, cu mândrie, că nu! Acum, din păcate, trebuie să spun că da, nu pot la momentul ăsta să dau detalii, dar, din păcate da, din păcate există. Și cred că, cu cât mai mult reușești să urci în cadrul justiției, cu atât mai mult există și posibilitatea de a fi pus în astfel de situații. Este în legătură și cu oamenii care sunt cercetați. Justiția trebuie să fie aceeași pentru fiecare, nu contează nume, background-ul, nu contează banii pe care îi deține cel care este cercetat. Din păcate, în momentul de față, se pare -- și acuma oricât am vrea noi să ne dăm după deget -- că lucrurile acestea contează, iar acest lucru nu este normal."

Reacția Laurei Codruța Kovesi

Din Luxemburg, șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a transmis că este îngrijorată de recentele dezvăluiri care afectează indepdendența și reputația magistraturii din România.

Laura Codruța Kovesi: Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

Sute de procurori şi judecători, unii dintre ei pensionaţi, au anunţat că se solidarizează cu cei care au denunţat problemele din justiţie.

Ministrul Justiției susţine că vor fi protejaţi indiferent ce reclamă.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Orice fel de persecuție este inadmisibilă. Este inacceptabilă în condițiile în care aceasta ține de faptul că persoane din orice sistem public, inclusiv din magistratură, înțeleg să invoce ceea ce în opinia lor reprezintă disfuncționalități ale sistemului sau abuzuri. Dacă astfel de chestiuni invocate public, sau sunt semnalate prin orice altă modalitate, atunci evident ele trebuie să fie verificate, nu reprimate.”

Abia acum secția de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica toate dezvăluirile și acuzațiile apărute în urmă cu trei zile în documentarul Recorder.

Discuții cu magistrații și eventuale modificări legislative

Pe de altă parte, Președintele României i-a invitat pe magistrați la o discuție despre problemele din justiție, cerându-le să îi trimită, asumate sau la adăpostul anonimatului, și eventuale materiale.

Nicușor Dan:Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.”

Iar premierul Ilie Bolojan a vorbit despre nevoia unor modificări legislative.

Ilie Bolojan: E nevoie să facem o analiză a legislației, să vedem în ce măsură această legislație ține cont de realități, în așa fel încât aspectele care țin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluționare a proceselor să fie scurtată, aspectele care țin de delegări, de posibilitatea de intervenție care să lungească anumite procese să fie clar reglementate și orice alt aspect care face ca un sistem, cum este cel de justiție, să funcționeze mai bine.

Specialiștii avertizează că eventualele modificări în ceea ce privește prescripția se vor putea aplica doar în viitor. Toate cazurile aflate acum în anchetă sau pe rolul instanțelor de judecată se vor raporta la decizii ale Curții Constituționale care a eliminat prescripția specială și implicit a redus termenul în care inculpații mai pot fi condamnați.

Deja au scăpat de condamnări, inclusiv după ce au fost trimiși la închisoare, peste 10.000 de inculpați. Între aceştia, și mulți politicieni sau oameni de afaceri influenți, nu doar infractori de drept comun. Celebre sunt deja cazurile Vlădescu și Costea. Intră aici şi Bogdan Olteanu, fiica fostului președinte Ioana Băsescu, sau fostul baron de Prahova Mircea Cosma. Iar lista poate continua cu Marian Vanghelie, Elena Udrea și Puiu Popoviciu.

Sursa: Pro TV

Etichete: justitie, CSM, recorder, radu marinescu,

Dată publicare: 12-12-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

România, trimisă în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu monitorizează adecvat calitatea aerului
Stiri actuale
România, trimisă în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu monitorizează adecvat calitatea aerului

Comisia Europeană decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog: „Ce vedem e doar o mică parte din putregaiul din Justiție. Situația reală e mult mai gravă”
Stiri actuale
Procurorul militar Bogdan Pîrlog: „Ce vedem e doar o mică parte din putregaiul din Justiție. Situația reală e mult mai gravă”

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, afirmă că informaţiile prezentate în investigaţia Recorder ”nu erau noi” pentru cei din sistemul de justiţie, dar ”reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului”

Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”
Stiri Politice
Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu Cătălin Predoiu despre mandatul său anterior la Justiţie, după apariţia investigaţiei jurnalistice, precizând însă că nu poate demite un ministru pentru fapte din trecut în lipsa unei răspunderi directe.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Decembrie 2025

55:33

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28