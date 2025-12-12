Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Sute de judecători și procurori îi susțin pe colegii lor care au făcut publice neregulile, și reclamă la rândul lor presiuni și abuzuri. După ce iniţial a criticat documentarul Recorder de la care a pornit totul, vineri, Secția de Judecători a CSM a cerut oficial o anchetă a Inspecției Judiciare. Guvernul va analiza legislaţia, iar preşedintele i-a invitat pe magistraţii nemulţumiţi la Cotroceni.

La câteva ore după neobișnuita conferință de presă de la Curtea de Apel București, unde judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a confruntat conducerea instanței și i-a luat apărarea colegului ei Laurențiu Beșu, o judecătoare de la Curtea de Apel Craiova și o procuroare de la DIICOT Pitești au lansat public un apel de susținere. Gestul a apărut de teamă că cei doi magistrați s-ar putea alege cu repercusiuni. Dar și pentru că situațiile reclamate la Curtea de Apel București nu ar fi izolate.

Sorina Marinaș, judecător Curtea de Apel Craiova: „A fost din punctul meu de vedere total nepotrivită atitudinea Secției pentru judecători din cursul zilei de ieri, când pur și simplu au bagatelizat tot ce s-a întâmplat și toate informațiile apărute acolo. Chiar dacă ar fi luat sub beneficiu de inventar acele afirmații, cel puțin trebuiau să facă verificări, că nu în fiecare zi apar judecători în reportaje sau la televizor să sesizeze lucruri de asemenea gravitate.”

Reporter: Dvs., ca magistrat, ați simțit vreodată personal, în dosarele pe care le-ați avut, presiuni și imixtiuni?

Antonia Diaconu, procuror șef DIICOT Pitești: „Din păcate, dacă mă întrebați acum doi sau trei ani, v-aș fi spus, cu mândrie, că nu! Acum, din păcate, trebuie să spun că da, nu pot la momentul ăsta să dau detalii, dar, din păcate da, din păcate există. Și cred că, cu cât mai mult reușești să urci în cadrul justiției, cu atât mai mult există și posibilitatea de a fi pus în astfel de situații. Este în legătură și cu oamenii care sunt cercetați. Justiția trebuie să fie aceeași pentru fiecare, nu contează nume, background-ul, nu contează banii pe care îi deține cel care este cercetat. Din păcate, în momentul de față, se pare -- și acuma oricât am vrea noi să ne dăm după deget -- că lucrurile acestea contează, iar acest lucru nu este normal."

Reacția Laurei Codruța Kovesi

Din Luxemburg, șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a transmis că este îngrijorată de recentele dezvăluiri care afectează indepdendența și reputația magistraturii din România.

Laura Codruța Kovesi: „Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.”

Sute de procurori şi judecători, unii dintre ei pensionaţi, au anunţat că se solidarizează cu cei care au denunţat problemele din justiţie.

Ministrul Justiției susţine că vor fi protejaţi indiferent ce reclamă.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Orice fel de persecuție este inadmisibilă. Este inacceptabilă în condițiile în care aceasta ține de faptul că persoane din orice sistem public, inclusiv din magistratură, înțeleg să invoce ceea ce în opinia lor reprezintă disfuncționalități ale sistemului sau abuzuri. Dacă astfel de chestiuni invocate public, sau sunt semnalate prin orice altă modalitate, atunci evident ele trebuie să fie verificate, nu reprimate.”

Abia acum secția de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica toate dezvăluirile și acuzațiile apărute în urmă cu trei zile în documentarul Recorder.

Discuții cu magistrații și eventuale modificări legislative

Pe de altă parte, Președintele României i-a invitat pe magistrați la o discuție despre problemele din justiție, cerându-le să îi trimită, asumate sau la adăpostul anonimatului, și eventuale materiale.

Nicușor Dan: „Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.”

Iar premierul Ilie Bolojan a vorbit despre nevoia unor modificări legislative.

Ilie Bolojan: „E nevoie să facem o analiză a legislației, să vedem în ce măsură această legislație ține cont de realități, în așa fel încât aspectele care țin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluționare a proceselor să fie scurtată, aspectele care țin de delegări, de posibilitatea de intervenție care să lungească anumite procese să fie clar reglementate și orice alt aspect care face ca un sistem, cum este cel de justiție, să funcționeze mai bine.”

Specialiștii avertizează că eventualele modificări în ceea ce privește prescripția se vor putea aplica doar în viitor. Toate cazurile aflate acum în anchetă sau pe rolul instanțelor de judecată se vor raporta la decizii ale Curții Constituționale care a eliminat prescripția specială și implicit a redus termenul în care inculpații mai pot fi condamnați.

Deja au scăpat de condamnări, inclusiv după ce au fost trimiși la închisoare, peste 10.000 de inculpați. Între aceştia, și mulți politicieni sau oameni de afaceri influenți, nu doar infractori de drept comun. Celebre sunt deja cazurile Vlădescu și Costea. Intră aici şi Bogdan Olteanu, fiica fostului președinte Ioana Băsescu, sau fostul baron de Prahova Mircea Cosma. Iar lista poate continua cu Marian Vanghelie, Elena Udrea și Puiu Popoviciu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













