România, trimisă în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu monitorizează adecvat calitatea aerului

Stiri actuale
11-12-2025 | 16:00
Uniunea Europeană Justiție
Getty Images

Comisia Europeană decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător.

autor
Claudia Alionescu

”Reţeaua de monitorizare a României nu furnizează informaţii complete şi fiabile privind calitatea aerului, astfel cum se prevede în legislaţia UE”, afirmă Comisia, apreciind că eforturile depuse de autorităţile române au fost până în prezent insuficiente.

În temeiul directivelor - Directiva 2008/50/CE şi Directiva 2004/107/CE - statele membre trebuie să evalueze calitatea aerului înconjurător în conformitate cu cerinţe detaliate privind numărul, tipul şi amplasarea punctelor de prelevare, precum şi cu obiectivele de calitate a datelor. Aceste obligaţii de monitorizare sunt esenţiale pentru a asigura măsurători adecvate ale principalilor poluanţi şi pentru a sprijini un management eficace al calităţii aerului.

”Cu toate acestea, România nu s-a asigurat că reţeaua sa naţională de monitorizare a calităţii aerului îndeplineşte aceste cerinţe legale”, precizează CE.

Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în iunie 2017 şi o scrisoare suplimentară de punere în întârziere în iulie 2019. Comisia a emis un aviz motivat adresat României în iunie 2023, dar modificările necesare nu au fost încă finalizate.

Citește și
calitate aer
În mai puțin de două săptămâni vom afla cu exactitate care este calitatea aerului din București, Brașov și Timiș

”În urma evaluării celor mai recente date privind calitatea aerului din România, Comisia a concluzionat că, în pofida măsurilor luate de autorităţile române – inclusiv a eforturilor de modernizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului – există în continuare lacune semnificative în materie de conformitate. Printre acestea se numără deficienţe în ceea ce priveşte numărul adecvat de puncte de prelevare şi neîndeplinirea obiectivelor privind calitatea datelor. Deficienţele se referă la principalii poluanţi, cum ar fi particulele în suspensie (PM10 şi PM2,5), dioxidul de sulf (SO₂), oxizii de azot (NOx), metalele grele şi benzoapirenul”, arată CE.

Potrivit Comisiei Europene, reţeaua de monitorizare a României nu furnizează informaţii complete şi fiabile privind calitatea aerului, astfel cum se prevede în legislaţia UE.

”Comisia consideră că eforturile depuse de autorităţile române au fost până în prezent insuficiente şi, în consecinţă, trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”, afirmă CE.

Directivele 2008/50/CE şi 2004/107/CE privind calitatea aerului înconjurător fac parte din cadrul de politică pentru un aer curat şi contribuie la atingerea obiectivelor pentru 2030 privind poluarea aerului prevăzute în Planul de acţiune privind reducerea la zero a poluării.

Acestea prevăd valori-limită şi valori-ţintă pentru concentraţiile mai multor poluanţi care afectează calitatea aerului şi stabilesc cerinţe detaliate pentru monitorizarea şi raportarea datelor privind calitatea aerului.

Scopul este de a se asigura că statele membre evaluează, gestionează şi îmbunătăţesc adecvat calitatea aerului înconjurător, astfel încât să se respecte standardele UE privind calitatea aerului.

Resturi de animale sacrificate s-au împrăștiat pe A2, după ce au căzut dintr-un autovehicul. S-a deschis dosar penal

Sursa: News.ro

Etichete: romania, Comisia Europeana, calitatea aerului,

Dată publicare: 11-12-2025 15:50

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Comisia Europeană a lansat Tabloul de Bord al Poluării. Ce reprezintă
Stiri externe
Comisia Europeană a lansat Tabloul de Bord al Poluării. Ce reprezintă

Comisia Europeană a lansat Tabloul de Bord al Poluării, un instrument online care oferă date actualizate despre calitatea aerului în regiunile și orașele europene.

În mai puțin de două săptămâni vom afla cu exactitate care este calitatea aerului din București, Brașov și Timiș
Stiri actuale
În mai puțin de două săptămâni vom afla cu exactitate care este calitatea aerului din București, Brașov și Timiș

Cei trei roboți de mare precizie care analizează calitatea aerului din București, Brașov și Timiș..."muncesc" pe brânci.

Calitatea aerului s-a deteriorat semnificativ în București. Sistemele de încălzire din locuințe au agravat situația
Stiri actuale
Calitatea aerului s-a deteriorat semnificativ în București. Sistemele de încălzire din locuințe au agravat situația

Poluarea din București ne afectează tuturor sănătatea. Calitatea aerului s-a deteriorat semnificativ, iar unii au pornit sistemele de încăzire din locuințe cu aproape o lună mai devreme anul acesta.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28