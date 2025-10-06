Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Bărbatul în vârstă de 74 de ani a fost adus luni dimineață la Tribunalul din Salonic și, după explicațiile pe care le-a dat, s-a decis eliberarea lui, cu condiția să se prezinte la secția de poliție de trei ori pe lună, să nu părăsească țara și să plătească o cauțiune de 5.000 de euro.

Reamintim că autoritățile române solicită extrădarea sa pentru a ispăși o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare, pronunțată în 2015 de un tribunal din București într-un dosar de corupție. Curtea de Apel din Salonic, care se va reuni în perioada următoare, va decide cu privire la extrădarea sa.

Conform informațiilor, Sorin Oprescu, fost senator și primar al Bucureștiului, a declarat în fața procurorului de apel competent că nu este de acord cu extrădarea sa. El a susținut că este vorba de o „persecuție politică” împotriva sa, afirmând că nu are intenția de a părăsi Grecia, anunță publicația greacă Protothema.

Fostul primar ar locui permanent în Grecia din 2019, iar extrădarea sa, în baza unui mandat european, a fost solicitată de autoritățile române în 2022, însă Curtea de Apel din Atena a decis să nu-l extrădeze. La acel moment, el a invocat motive grave de sănătate, susținând că o eventuală detenție în regim de izolare i-ar agrava starea, notează presa elenă.

De această dată, autoritățile române au revenit cu un nou mandat de arestare, menționând în documentele de urmărire penală adresate autorităților elene că condițiile de detenție din țara lor s-au îmbunătățit.

Fostul primar a fost condamnat definitiv în România pentru că a primit suma de 25.000 de euro la domiciliul său din Ciolpani de la fostul director al Cimitirelor București, Bogdan Popa. Conform rechizitoriului, Popa a format o organizație criminală cu participarea unor complici, care colecta comisioane ilegale din proiecte și contracte ale municipalității, fostul primar fiind acuzat că știa de existența organizației și că se bucura de o parte din bani.

Acest caz, care a ieșit la iveală în 2013, a evoluat într-unul dintre cele mai mari procese de corupție care au șocat opinia publică românească, aducând în prim-plan figura unui politician care reușise să-și construiască o imagine peste barierele partidelor și care, în cele din urmă, s-a prăbușit sub greutatea dezvăluirilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













