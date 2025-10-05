Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

Radu Marinescu consideră că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene, astfel încât Sorin Oprescu poate fi extrădat.

Conform ministrului Justiției, acest impediment invocat anterior, la o solicitare precedentă de extrădare, de autoritățile elene în cazul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu - reținut sâmbătă - a dispărut.

Declarațiile vin după ce fostul edil a fost reținut sâmbătă în zona aeroportului din Salonic, iar acum urmează procedura judiciară de extrădare, după ce o primă solicitare a fost respinsă de instanțele grecești în 2022.

Procedura mandatului european de arestare

Radu Marinescu a fost întrebat duminică la Digi 24 ce șanse sunt de a-i convinge pe judecătorii greci să aprobe extrădarea lui Sorin Oprescu, transmite news.ro.

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens. De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esență, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menținut și solicitarea de predare de asemenea menținută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi față de cererea anterioară”, a declarat ministrul Justiției.

Progrese la condițiile de detenție

Ministrul a subliniat îmbunătățirile aduse la sistemul penitenciar românesc de la prima solicitare de extrădare.

„Noi apreciem că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles că autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate”, a afirmat Radu Marinescu.

Ce s-ar întâmpla în caz de nou refuz

Întrebat ce se întâmplă dacă cererea României va fi refuzată pentru a doua oară de instanțele din Grecia, ministrul s-a arătat optimist.

„Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante”, a afirmat Radu Marinescu.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanța din Grecia.

Oprescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa, invocând condițiile inadecvate de detenție din România, o problemă sistemică care a afectat multiple cazuri de cooperare judiciară europeană.

