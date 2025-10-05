Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

05-10-2025 | 21:56
Sorin Oprescu

Radu Marinescu consideră că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene, astfel încât Sorin Oprescu poate fi extrădat.

Mihai Niculescu

Conform ministrului Justiției, acest impediment invocat anterior, la o solicitare precedentă de extrădare, de autoritățile elene în cazul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu - reținut sâmbătă - a dispărut.

Declarațiile vin după ce fostul edil a fost reținut sâmbătă în zona aeroportului din Salonic, iar acum urmează procedura judiciară de extrădare, după ce o primă solicitare a fost respinsă de instanțele grecești în 2022.

Procedura mandatului european de arestare

Radu Marinescu a fost întrebat duminică la Digi 24 ce șanse sunt de a-i convinge pe judecătorii greci să aprobe extrădarea lui Sorin Oprescu, transmite news.ro.

„Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens. De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esență, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menținut și solicitarea de predare de asemenea menținută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi față de cererea anterioară”, a declarat ministrul Justiției.

oprescu retinut grecia
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Progrese la condițiile de detenție

Ministrul a subliniat îmbunătățirile aduse la sistemul penitenciar românesc de la prima solicitare de extrădare.

„Noi apreciem că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles că autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate”, a afirmat Radu Marinescu.

Ce s-ar întâmpla în caz de nou refuz

Întrebat ce se întâmplă dacă cererea României va fi refuzată pentru a doua oară de instanțele din Grecia, ministrul s-a arătat optimist.

„Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante”, a afirmat Radu Marinescu.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanța din Grecia.

Oprescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa, invocând condițiile inadecvate de detenție din România, o problemă sistemică care a afectat multiple cazuri de cooperare judiciară europeană.

Sursa: News.ro

De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române
De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă acum în custodia poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea
Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea

O parcare supraetajată care a costat zeci de milioane de euro – începută de Sorin Oprescu, continuată de Gabriela Firea și inaugurată de Nicușor Dan – a ajuns astăzi un WC public în toată regula. Și riscă să mai rămână așa, o vreme.

Ministrul Justiției, despre fugari ca Sorin Oprescu sau Alina Bica, ce nu mai pot fi aduși în țară. ”Nu mai ai ce să-i faci”
Ministrul Justiției, despre fugari ca Sorin Oprescu sau Alina Bica, ce nu mai pot fi aduși în țară. ”Nu mai ai ce să-i faci”

Ministra Justiţiei Alina Gorghiu a explicat situaţia, din punct de vedere al procedurilor în justiţie, pentru mai mulţi fugari care nu au fost extrădaţi în ţara noastră, precum Sorin Oprescu, Alina Bica, Ionel Arsene sau Dragoş Săvulescu.

E definitiv. Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de zece ani de închisoare, dar este, în continuare, liber
E definitiv. Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de zece ani de închisoare, dar este, în continuare, liber

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care Sorin Oprescu solicita rejudecarea dosarului în care a fost condamnat la 10 ani şi 8 luni închisoare pentru corupţie.

Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm” eșecul.

Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

