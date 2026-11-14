Deși nu își asumă organizarea manifestației, liderul AUR acuză autoritățile că nu ar fi aprobat acțiunea din cauza președintelui României. Nicușor Dan neagă însă orice implicare, în timp ce primarul general motivează hotărârea prin riscul crescut de violențe.

Nicușor Dan a reacționat la acuzații similare făcute de George Simion.

Nicușor Dan, președintele României: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? Eu cred că lumea, pur și simplu, n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune”.

Primarul Capitalei spune că cererile de autorizare au fost respinse de specialiști, care au găsit pe rețelele sociale îndemnuri la violențe. În plus, în aceeași zi are loc în Capitală meciul de fotbal România-Polonia, iar unii suporteri polonezi ar avea antecedente de agresiune. Și solicitantul ultimei cereri, un apropiat al AUR, nu ar fi putut garanta siguranța participanților.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Pentru că omul nu a semnat că ar putea să facă acest lucru, comisia a luat decizia să nu îi dea aprobarea. În orice altă zi suntem deschiși să aprobăm proteste, dar nu pe 14”.

În aceste condiții, George Simion a transmis că, având în vedere că mitingul nu a fost aprobat, răspunzătoare pentru eventualele violențe vor fi autoritățile.

Ministrul Afacerilor Interne a dat asigurări că forțele de ordine vor fi prezente la protest, pentru a proteja cetățenii. Mitingul va avea loc în Parcul Izvor, lângă Parlament.