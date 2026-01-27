Ministerul Justiției analizează cu ajutorul unor experți posibilitatea modificării Codului Penal, după îngrozitoarea crimă din județul Timiș, unde nu pot fi demarate cercetări penale deoarece presupusul autor are doar 13 ani.

În plus, România ar putea restricționa accesul la platformele de socializare adolescenților sub 15-16 ani, după modelul francez.

Crima de la Cenei, județul Timiș, căreia i-a căzut victimă un adolescent și în care suspecții sunt copii, unul de numai 13 ani, va duce la modificarea Codului Penal.

Ministrul Justitiei a constituit un grup de lucru format din magistrați și experți criminaliști, psihologi sau specialiști în protecția copilului. Caută cea mai bună variantă pentru vârsta minimă de la care un minor poate răspunde penal, mai ales în cazurile de omor.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: ”O ipoteză ar fi să fie coborât pragul de la 14 ani, urmând exemplul unor state europene care au un astfel de prag mai redus. O altă ipoteză ar fi să menținem un prag, dar să putem sancționa totuși fapte comise cu discernamânt de către minori prin evaluarea care se face de către o expertiză de specialitate. Există și ipoteza ca un astfel de prag să nu mai existe și practic să utilizăm numai criteriul discernământului pe baze științifice”.

În prezent, Codul Penal stabilește că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar cei vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani pot fi acuzați numai dacă se dovedește că au săvârșit fapta cu discernământ.

Doar minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi acum trași la răspundere. Cu toate acestea, pot fi închiși acum doar cei care recidivează ori sunt condamnați pentru infracțiuni pedepsite cu cel puțin 7 ani de închisoare, inclusiv cu detențiunea pe viață. Sunt cazurile în care au comis infracțiuni cu violență deși aveau discernământ.

Criminalul de 13 ani i-a cerut iertare lui Mario, cel pe care l-a ucis, dar și părinților acestuia

O petiție online care cere reducerea vârstei minime a răspunderii penale în cazurile de omor la 10 ani a strâns deja peste 270.000 de semnături. La Timișoara, înăsprirea Codului Penal a fost cerută în stradă, la un protest.

Jeni Chiriac, psiholog: ”Acești adolescenți sunt expuși la tehnologie, la informație, inclusiv la conținut violent. Iar lucrul acesta poate să atragă o accelerare a maturizării cognitive, dar este o mimare. Practic, copilul are acces la niște concepte pe care crede cognitiv că le poate înțelege, el nu are experiența necesară pentru a înțelege consecințele și ireversibilitatea anumitor gesturi”.

Corespondent ProTV: ”Ministerul Justiției ia în calcul nu doar posibilitatea reducerii sau chiar desființarea pragului de vârstă pentru a atrage răspunderea penală și în rândul copiilor, mai ales în cazul infracțiunilor foarte grave. În România, ar putea fi introdusă în viitorul apropiat inclusiv o limită de vârstă - poate chiar de 15-16 ani - de la care copii să mai poată accesa platformele sociale. Dar și o supraveghere mai riguroasă a conținutului la care adolescenții pot avea acces fără riscul de a fi transformați în veritabili infractori”.

Între timp, polițiștii din Timiș verifică autenticitatea mai multor postări atribuite adolescentului de 13 ani, suspect de crimă. Acesta a părăsit împreună cu mama lui spitalul de psihiatrie unde fusese internat. În mesaje, autorul cere iertare victimei și părinților acestuia. În plus, anumite afirmații făcute în aceste mesaje ar putea pune într-o lumina nouă ce s-a întâmplat între agresor și victimă înainte de crimă.

