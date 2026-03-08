Temperaturi ridicate și cod galben de vânt. Zona în care rafalele vor atinge 80 km/h. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Război în Iran, ziua a noua. Fragmente dintr-o dronă iraniană au ucis o persoană, în Dubai. Un zgârie-nori a luat foc
Meteorologii anunţă că, până marţi, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 kilometri pe oră în zona montană.

Claudia Alionescu

Pentru judeţul Caraş-Severin, a fost emis Cod galben de vânt puternic, viteza acestuia fiind de 50-65 de kilometri pe oră. În Bucureşti, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, iar cerul va fi mai mult senin.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 20.00, până marţi, la ora 22.00. 

În acest interval, vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova. Vor fi viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60...80 km/h.

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de duminică, de la ora 22.00, până marţi, la aceeaşi oră.

În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h şi izolat de 70 km/h.

În zona municipiului Bucureşti, până luni dimineaţă, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de -2...1 grad.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.

Marţi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade.

Sursa: News.ro

