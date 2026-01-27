Majoritatea manifestanților mobilizați marți au fost elevi. Au cerut modificări legislative în cazurile de omor și omor calificat comise de minori. Și vor ca răspunderea penală să fie de la 10 ani, nu de la 14 ani ca acum.

O petiție online în acest sens a fost semnată deja de aproape 300.000 de oameni.

Pe de altă parte, suspectul de 13 ani a fost externat de la clinica de psihiatrie unde a fost evaluat și a fost dus într-o locuință ținută secretă.

Cei de la Protecția Copilului spun că băiatul a început de marți ședințe de consiliere psihologică împreună cu membrii familiei.

DGASPC Timiş aşteaptă rezultatul evaluărilor medicale NPI ale copilului de 13 ani. El e monitorizat

Băiatul în vârstă de 13 ani, implicat în crima de la Cenei, este într-o locaţie aleasă de familie, unde este monitorizat de Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş, care aşteaptă rezultatul evaluărilor medicale neuropsihologice (NPI), pentru a stabili modalităţile de intervenţie ulterioară, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Smaranda Marcu.



"Copilul se află într-o locaţie pe care familia ne-a comunicat-o. Păstrăm legătura cu familia şi continuăm să monitorizăm cazul. Mama, care este reprezentantul legal al copilului, a decis să meargă cu copilul într-o locaţie aleasă de familie. Urmează să primim evaluările medicale, pentru a stabili modalităţile de intervenţie care vor urma. În structura DGASPC Timiş nu există un centru specializat pentru minorii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal", a precizat Smaranda Marcu.



Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a transmis, luni, printr-un comunicat, că legea prevedea două posibile măsuri, în astfel de situaţii - plasamentul sau supravegherea specializată, deoarece minorul care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal.



Surse juridice au indicat că băiatul a fost internat pentru evaluări medicale, la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă (NFI) din Timişoara, după ce mama l-a luat din casa bunicilor de la Sânmihaiu Român, unde duminică au avut loc ample proteste ale comunităţii împotriva faptului că băiatul minorul este liber "doar pentru că are 13 ani", deşi este implicat într-o crimă.



"Cu privire la minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispoziţiile care spun că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ - fundamentul răspunderii penale. Ca atare, acesta nu a putut dobândi nicio calitate (suspect, respectiv inculpat) în prezentul dosar penal. Având în vedere aceste aspecte, nici alte măsuri prevăzute de Codul penal ori de Codul de procedură penală nu au putut fi luate faţă de acest minor şi nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiţionează dispunerea acestei măsuri de existenţa calităţii de suspect ori inculpat. (...). Cu toate acestea, în cursul zilei de 22 ianuarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a sesizat cu privire la această situaţie DGASPC Timiş în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, aceste măsuri fiind de competenţa exclusivă a direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului", a transmis luni Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, într-un comunicat.



Pe parcursul zilei de duminică, aproape 200 de săteni din Sânmihaiu Român, unde locuieşte bunicul minorului de 13 ani, au protestat în faţa locuinţei familiei respective, cerând ca şi acest băiat să răspundă penal pentru crima la care a luat parte ori să părăsească localitatea, arătând că le este teamă pentru siguranţa propriilor copii.



