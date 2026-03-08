Mass-media de stat iraniană a relatat că Teheranul este pe cale de a-şi alege următorul lider suprem, scrie CNN.

„După eliminarea tiranului Khamenei, regimul terorist iranian încearcă să se regrupeze şi să aleagă un nou lider suprem”, au scris Forţele de Apărare ale Israelului.

„Vreau să subliniez că braţul lung al Statului Israel va continua să-l urmărească pe succesor şi pe oricine încearcă să-l numească”, a adăugat acesta.

IDF i-a avertizat pe participanţii la sesiune în alegerea succesorului.

„Nu vom ezita să vă atacăm şi pe voi. Consideraţi-vă avertizaţi”, a precizat acesta.

Lupta pentru putere la Teheran după moartea lui Khamenei

Lumea așteaptă cu un interes uriaș ca iranienii să-și aleagă un nou lider, în timp ce zvonurile privind candidații se întețesc.

Mojtaba Khamenei este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Iran, deși nu ocupă nicio funcție importantă în stat. Are legături strânse cu Gardienii Revoluției și cu miliția Basij și era văzut drept un canal important între liderul suprem, care era tatăl său, și structurile de securitate ale regimului.

Revenirea lui Hassan Rouhani

Experții analizează posibile scenarii, inclusiv revenirea unor figuri moderate precum Hassan Rouhani. Corespondentul CNN, Isobel Yeung, sugerează că, deși Rouhani ar putea reprezenta o direcție mai centristă, legăturile sale cu aparatul de securitate rămân puternice.

Isobel Yeung, corespondent CNN: „În final, există posibilitatea ca sistemul să facă o schimbare de direcție și să opteze pentru cineva precum Hassan Rouhani, fostul președinte care provine din taberele mai moderate ale politicii iraniene, dar care rămâne totuși foarte apropiat de anumite elemente ale aparatului de securitate.”

Trump: „Fiul lui Khamenei ca succesor este inacceptabil”

Președintele SUA Donald Trump a spus că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă, în prima zi a atacurilor aeriene lansate de SUA și Israel.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a susținut Trump în interviul acordat publicației Axios, citată de Reuters.