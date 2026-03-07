Președintele Nicușor Dan, cel care trebuie să valideze numele propuse, a mers în mijlocul oamenilor și a stat de vorbă cu ei.

Protestatarii: „La parchete vrem curaj, nu tăcere și blocaj.” Protestatarii s-au adunat în fața Palatului Cotroceni și i-au cerut președintelui să respingă nominalizările făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Corespondent Știrile ProTV: „Oamenii cer independența justiției și transparență în procesul de numire a procurorilor-șefi. Ei spun că tot ce își doresc este ca președintele Nicușor Dan să țină cont de criticile venite din societatea civilă.”

Protestatar: „Marile parchete au fost acaparate de un grup de interese care controlează justiția de peste 3 ani, iar acum se dorește o blocadă de foștii șefi și subalterni ai lor.”

Președintele Nicușor Dan a venit în mijlocul protestatarilor și a intrat în dialog cu ei.

Nicușor Dan: „Este o diferență uriașă de percepție între ceea ce pare să creadă opinia publică la momentul ăsta și ceea ce mi-am făcut eu convingerea în urma discuției cu zeci de procurori”.

Nicușor Dan: „Veți vedea rezultatul acestor numiri probabil în șase luni de la momentul în care vor fi numiți pentru că oamenii aceștia trebuie să vină, să cunoască instituția și oamenii pe care îi găsesc acolo. Ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu șefii (n.r. marilor parchete).”

Protestatar: „Ce înseamnă rezultate?”

Nicușor Dan: „Rezultate înseamnă o dinamizare a activității Parchetului”.

Protestatar: „Avem o doamnă care vine de la Iași și care a avut trei dosare”.

Nicușor Dan: „Din nou, îmi pare rău că nu pot să vorbesc despre cazuri particulare!”

„Haideți să facem o decelare între ce e vina procurorului, vina judecătorului, a Parlamentului și a CCR, că nu putem să acuzăm așa, în bloc, tot timpul! Suntem de acord că trebuie să schimbăm modul în care se face justiție în țara asta, aici suntem de acord”, a mai declarat președintele.

Ministerul Justiției a anunțat luni propunerile pentru șefia marilor parchete. Procuror general al României a fost propusă Cristina Chiriac, în prezent șefa DNA Iași. La conducerea DNA - Ioan Viorel Cerbu, iar la DIICOT, procurorul Codrin Horațiu Miron.

Actualul procuror general al României, Alex Florența, și actualul șef al DNA, Marius Voineag, au fost propuși ca adjuncți.

Candidații urmează să fie audiați de Consiliul Superior al Magistraturii, care va emite un aviz consultativ. Decizia finală privind numirea îi aparține președintelui.

Protestatar: „Dacă în șase luni nu se observă acele rezultate, ce să facem?”

Nicușor Dan: „Ne reîntâlnim aici, ce să facem?”