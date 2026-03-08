Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Etichete: doctor de bine,
Dată publicare:
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Etichete: doctor de bine,
Dată publicare:
Cum reacționăm la o agresiune? Prin inflamație. Doar asta știe să facă organismul uman. Tot inflamația pare să fie sursa bolilor cronice. Haideți să vedem cum prea multă mâncare produce inflamație cronică în organele vitale.
Varicela poate să provoace accidentul vascular cerebral în copilărie și în adolescență. Aceasta deoarece varicela, cunoscută popular ca „vărsat de vânt", afectează vasele de sânge din creier. Împotriva acestei bolii infecțioase avem vaccin.
Părul de pisică este peste tot, de aceea alergicii la pisică au reacții chiar dacă nu sunt în preajma animalului. Și tot alergicii la părul de pisică au o reacție încrucișată cu preparatele din carne de porc.
Experții Moody's au analizat economia României și confirmă că țara rămâne o destinație sigură pentru investiții. Noua evaluare vine însă și cu avertismente.
Conflictul din Iran a ajuns la a noua zi, iar luptele se intensifică. O dronă a țintit duminică noapte un zgârie-nori din districtul Dubai Marina, o zonă turistică foarte populară.
UE examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei.