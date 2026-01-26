Autoritățile au decis ca acesta să fie supravegheat în familie, deși legea stipulează că, pentru fapte grave, copilul trebuie plasat într-un centru specializat.



„Parchetul Timiș a dat un comunicat de presă prin care spune că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost pus sub supraveghere de către Comisia pentru Protecția Copilului. Adică a fost lăsat în grija familiei. Dacă este așa, s-a procedat nelegal”, a scris, luni, pe Facebook, fostul judecător Cristi Dănileț.

Potrivit acestuia, art. 86 din Legea nr. 272/2004 – invocată de procurorii din Timiș – stipulează că minorul ar fi trebuit plasat într-un centru specializat.

Legea copilului: plasament obligatoriu pentru fapte foarte grave

„Legea copilului spune că, pentru fapte foarte grave – omorul cu premeditare intră, evident, în această categorie – copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat aflat în subordinea DGASPC”, a mai transmis fostul judecător.

Copilul de 13 ani implicat în crima din județul Timiș, care nu răspunde penal și față de care a fost luată măsura specială a plasamentului și supravegherii specializate de către familie, se află în prezent internat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă.

Explicațiile procurorilor din Timiș

Procurorii explică faptul că, întrucât minorul nu răspunde penal, față de acesta nu se poate dispune nicio măsură penală și nu poate fi efectuată o expertiză medico-legală psihiatrică.

„În cursul zilei de 22.01.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a sesizat cu privire la această situație D.G.A.S.P.C. Timiș, în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, aceste măsuri fiind de competența exclusivă a direcției de asistență socială și protecția copilului”, au transmis, luni, procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Aceștia arată că art. 84 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 prevede că, pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde penal, se poate dispune fie plasamentul, fie supravegherea specializată.

Evaluări medicale și psihologice în desfășurare

DGASPC Timiș a anunțat, luni, că minorul este supus unor evaluări ample, atât medicale, cât și psihologice, cu acordul și participarea familiei. Specialiștii precizează că aceste demersuri sunt de durată, dar esențiale pentru stabilirea măsurilor ulterioare, inclusiv includerea copilului în diferite programe de intervenție.

În funcție de rezultatul evaluărilor și de specificitatea cazului, se va decide dacă minorul va rămâne în familie sau va fi instituționalizat într-un centru rezidențial.

Potrivit datelor de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima cu aproximativ o lună înainte și este bănuit că ar fi consumat droguri.

