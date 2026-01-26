Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului Timiş, transmis luni AGERPRES, în urma cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic "Crima de la Cenei", în data de 22 ianuarie, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceştia au fost reţinuţi în prealabil de către procurorul de caz.



„Cu privire la minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispoziţiile care spun că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ - fundamentul răspunderii penale. Ca atare, acesta nu a putut dobândi nicio calitate (suspect, respectiv inculpat) în prezentul dosar penal. Având în vedere aceste aspecte, nici alte măsuri prevăzute de Codul penal ori de Codul de procedură penală nu au putut fi luate faţă de acest minor şi nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiţionează dispunerea acestei măsuri de existenţa calităţii de suspect ori inculpat", detaliază sursa menţionată.

DGASPC, sesizată pe 22 ianuarie



Cu toate acestea, mai arată procurorii, în cursul zilei de 22 ianuarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a sesizat DGASPC Timiş cu privire la această situaţie în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, "aceste măsuri fiind de competenţa exclusivă a direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului".



Conform legii, „pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) - plasamentul şi c) - supravegherea specializată. Astfel, prin hotărârea nr. 29/22.01.2026 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Timiş din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a fost instituită măsura supravegherii specializate faţă de acest minor", explică Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.



Pe de altă parte, în ceea ce priveşte cercetările efectuate în dosar cu privire la cei doi inculpaţi minori de 15 ani, acestea continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor privitoare la infracţiunile săvârşite, efectuându-se demersurile în vederea finalizării cu celeritate a cauzei.



Pe parcursul zilei de duminică, aproape 200 de săteni din Sânmihaiu Român, unde locuieşte bunicul minorului de 13 ani, au protestat, cerând ca şi acest băiat să răspundă penal pentru crima la care a luat parte.

Reacția DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecşia Copilului (DGASPC) Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei.

„Acest caz a intrat în evidenţa DGASPC Timiş în data de 21 ianuarie 2026, în urma sesizării primite din partea IPJ Timiş – Serviciul Investigaţii Criminale. Din data de 21 ianuarie şi până în prezent, reprezentanţii DGASPC Timiş au participat la toate audierile minorilor implicaţi în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanţe interzise celorlalţi 3 minori”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timiş, Smaranda Marcu.



Potrivit acesteia, în legătură cu minorul de 13 ani, care nu răspunde penal, Comisia pentru Protecţia Copilului Timiş a hotărât instituirea măsurii de protecţie specială a supravegherii specializate în familie.



„Doresc să precizesc că, în toată această perioadă, familia respectivului minor a colaborat cu noi şi am păstrat permanent legătura, atât cu familia, cât şi cu copilul, urmând ca, în funcţie de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, acest copil să fie inclus în diferite tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală”, a mai declarat Smaranda Marcu.



Reprezentanţii DGASPC Timiş au făcut precizări despre evaluările la care este supus copilul.

„În situaţia aceasta este important să facem o evaluare complexă, atât medicală cât şi psihologică. Există diferenţe între acestea. Prima dată se trece la o evaluare psihologică, unde putem să vedem un tablou, anumiţi indici, şi ulterior intră într-o evaluare medicală. Aceste demersuri durează un timp şi sunt deosebit de importante pentru a putea stabili ce fel de măsuri, ce fel de programe, ce felul de intervenţii pot fi luate în funcţie de specificitatea cazului”, au precizat oficialii DGASPC Timiş.



Aceştia au făcut şi o distincţie clară între diferitele tipuri de intervenţie care pot fi făcute în astfel de cazuri.



„De asemenea, cu privire la intervenţii, aş putea să fac o diferenţă între consiliere, psihoterapie, intervenţii medicale. Consilierea este un aspect primar pe care putem să-l facem (…) iar psihoterapia este un proces de lungă durată, unde avem nevoie de mult mai multe detalii pentru a putea demara un astfel de proces”, au declarat specialiştii instituţiei citate.



În legătură cu locul în care va rămâne copilul, având în vederea revolta locuitorilor din Cenei, dar şi din satul bunicilor, specialiştii DGASPC Timiş au precizat: ”Este important de spus că, în funcţie de rezultatele evaluărilor, se poate continua să rămână în familie, menţinerea plasamentului în familie, sau se poate opta pentru instituţionalizarea sa, pentru alegerea unui centru rezidenţial”.



Reprezentanţii instituţiei au reiterat ideea că, în acest moment, cazul este în evaluare.

