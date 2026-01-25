Pe măsură ce ancheta în cazul de crimă care a îngrozit România se extinde, iau amploare și protestele. Oamenii din comuna în care se află acum băiatul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, prietenul său, de 15 ani, vor ca acesta să plece din localitate. Sunt șocați de tot ce au aflat și spun că se tem pentru siguranța copiilor lor.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta, emoțional.

Sătenii din Sânmihaiu Român sunt revoltați și nu-l mai vor la ei în comună pe băiatul acuzat că și-ar fi ucis cu cruzime prietenul:

„Nu mi se pare normal să lase copilul între alți copii. Ce-l va reține pe el să nu facă asemenea gest?” (...)

„Copiii mei, sincer să vă spun, nu vor să mai meargă de frică la școală”. (...)

„Vrem dreptate! Să plece de aici! Și nu în altă parte, la pușcărie cu el!”

Minorul de 13 ani, acuzat de crima îngrozitoare de la Cenei împreună cu doi băieți de 15 ani, a fost depistat pozitiv la droguri de risc, la două zile de la comiterea crimei.

Femeie: „Ar trebui, dacă este un copil cu nevoi speciale sau are alte probleme, nu știu, este consumator, am înțeles, să fie integrat într-un centru pentru ceea ce el reprezintă.”

Doi tineri, acuzați de trafic de droguri

Între timp, anchetatorii acuză doi tineri de trafic de substanțe de risc. Unul are 17 ani și este acuzat că le-ar fi dat droguri celor trei suspecți de crimă, ba chiar, în unele cazuri, le-ar fi consumat împreună cu ei.

Tatăl băiatului de 17 ani: „Nu știu de ce au venit. Copilul meu n-a făcut absolut nimic”.

Reporter: Dar știți să se ocupe cu droguri?

Tatăl: „Nu”.

Conform anchetatorilor, băiatul acuzat de trafic de stupefiante și-ar fi procurat, la rândul său, drogurile, de la un alt tânăr din comună. Acesta are 24 de ani.

Polițiștii au confiscat de la suspect peste 100 de grame de canabis. Acesta a fost arestat preventiv, în timp ce băiatul de 17 ani se află sub control judiciar.

Bianca Brânduşa, psiholog: „Este un caz teribil. Din păcate, accesul la consumul de psihoactive este facil, chiar și în comunitățile rurale, după cum putem observa, și atunci teribilismul îi îndeamnă să acceseze. Acești minori nu au fost supravegheați îndeajuns. Cumva, această libertate, de cele mai multe ori, poate naște monștri.”

Mario, băiatul de 15 ani ucis, a fost înmormântat. Săptămâna viitoare, în Timișoara sunt anunțate proteste pentru adoptarea unei legi care să se numească legea Mario și să prevadă încarcerarea suspecților de crimă cu premeditare, dacă aceștia au cel puțin vârsta de 10 ani.



