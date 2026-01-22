Al treilea, în vârstă de 13 ani este cercetat în libertate. Toți vor fi supuși unei expertize psihiatrice. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, crima ar fi fost comisă din invidie.

Cei doi adolescenţi de 15 ani care au fost reţinuţi după ce şi-au ucis prietenul au fost duşi, joi, la IML Timişoara pentru expertiză medico-legală psihiatrică.

”Procedura de evaluare a minorilor care au comis fapte penale se face raportat la art. 113 din Codul Penal, respectiv minorii sub 14 ani nu răspund penal, conform acestui articol. Minorul între 14 şi 16 ani trebuie neapărat evaluat în legătură cu prezenţa discernământului, raportat la fapta comisă, iar minorii peste 16 ani răspund penal. În asemenea cazuri foarte grave de omor, cum este în această situaţie, expertiza medico-legală psihiatrică se face obligatoriu, chiar şi la adulţi. Expertiza medico-legală psihiatrică se face întotdeauna într-o comisie formată dintr-un legist şi doi medici psihiatri, dintre care unul, cel puţin, medic primar psihiatru. Aceasta constă într-un interviu, o evaluare psihologică, efectuată de către un psiholog. Dacă persoana expertizată este minor, expertiza se face în prezenţa unuia dintre părinţi”, a declarat dr. Maria Coani, medic primar de medicină legală.

Şi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timişoara au anunţat că vor desfăşura activtăţi de prevenţie în comunitatea din localitatea Cenei, unde a avut loc crima.

”Intervenim pe două planuri. Am păstrat permanent legătura cu comunitatea. Colegii mei merg şi evaluează cazul acelui copil de 13 ani, discută cu familia, cu vecinii, cu cadrele didactice, cu autorităţile locale şi în funcţie de rezultatele acestei evaluări şi de rezultatele cercetării Poliţiei se vor lua măsurile care se impun. În paralel, o altă echipă de colegi se deplasează la şcoala din localitate pentru a discuta cu elevii, pentru a desfăşura activităţi de prevenţie şi pentru a-i consilia. În mod cert este o situaţie neplăcută şi o stare de temere în rândul copiilor”, a declarat Smaranda Marcu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timişoara.

Adolescentul de 13 ani le-a dezvăluit anchetatorilor ce s-a petrecut între ei

Băiatul de 13 ani care a participat la crimă a fost lăsat să plece acasă, deoarece el nu răspunde penal. El le-ar fi mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că Mario i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit de mai mlulte ori.

Luni seara, ei l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

Joi, agresorii de 15 ani vor fi prezentaţi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.



