Ceilalți doi băieți au fost arestați preventiv. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.

Potrivit unor surse din investigaţie, i-au fost prelevate probe de sânge băiatului de 13 ani atunci când a fost dus la Spitalul de Copii Louis Țurcanu, la două zile după crimă. Anchetatorii care au primit rezultatele analizelor IML spun că ar fi fost semnalata prezenţa unor substanţe interzise.

Inspectorii de la Direcția de Asistență Socială și Protecţia Copilului Timiș l-au pus pe minor sub supraveghere. El nu are voie să ia legătura cu familiile celor implicați în dosar, trebuie să participe la cursuri în sistem online și la programele de consiliere psihologică.

Cei doi băieţi de 15 ani, arestaţi preventiv joi seară pentru 30 de zile, au depus, prin avocați, o contestație împotriva acestei măsuri, care se va judeca în zilele următoare.

Surse din anchetă susţin că moartea elevului de 15 ani a fost provocată de mai multe lovituri de toporișcă în zona capului, dar rănile provocate de cuțit au fost superficiale.

Joi, băiatul de 13 ani a fost dus, după audieri, la clinica de neuropsihiatrie infantilă, pentru că era foarte agitat. Deși medicii au decis internarea, mama adolescentului a semnat pentru externarea lui, pe răspunderea ei.

Minorul este liber pentru ca legea îi scapă de răspunderea penală pe cei care au sub 14 ani.

Pe de altă parte, trupul victimei a fost depus la capelă din satul Cenei, iar astăzi apropiații îşi pot lua un ultim rămas bun. Înmormântarea este programată sâmbătă.

Între timp, peste 16.000 de oameni au semnat o petiție online de schimbare a Codului Penal în cazul infracțiunii de omor comis cu discernământ de către un minor. Semnatarii cer ca vârsta pentru care un copil să poată răspunde penal pentru crima să scadă la 10 ani.









