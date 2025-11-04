Frații Micula transmit că nu au de dat nimic statului, ci că au, de fapt, de primit de la acesta sute de milioane de dolari

Polițiștii au finalizat perchezițiile la cinci firme din grupul de companii deținute de oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula. Urmează expertize contabile, verificarea actelor și apoi se va decide audierea celor doi oameni de afaceri.

ANAF a câștigat procesul cu frații Micula și poate menține sechestrul pe bunurile a două firme, din care ar fi fost însă mutate active importante.

Reprezentanții grupului vizat au transmis că nu datorează nimic, ba dimpotrivă, statul este cel care trebuie să le dea peste 350 de milioane de dolari.

Până târziu în noapte au durat perchezițiile polițiștilor la firmele din grupul European Food and Drinks. De acolo au plecat cu sute de documente contabile în format electronic și înscrisuri care ar putea servi drept probe pentru acuzațiile de delapidare și evaziune fiscală.

Vizată este în special activitatea a două dintre firme, din care au fost transferate active importante cu scopul de a împiedica ANAF-ul să recupereze din datorie.

Corespondent ProTV: ”Activitatea intensă prin care ANAF a încercat să recupereze din banii datorați de firmele fraților Micula s-a desfășurat din octombrie 2024 până în ianuarie 2025, când au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de peste 345 de milioane de lei, adică aproximativ 67.800.000 de euro. Aceasta fiind valoarea estimativă a bunurilor conform evidențelor contabile. În plus, au fost trimise cereri de recuperare pe numele fraților Micula către 27 de state. Măsurile asiguratorii au fost însă contestate în instanță și s-au întârziat astfel încercările de recuperare a banilor”.

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe: ”Cel mai important e că decizia Curții confirmă că măsurile impuse de ANAF sunt în regulă pe toate dosarele, nu e un singur dosar. ANAF trebuie să discearnă foarte bine între ce se poate recupera, care sunt companiile de la care se mai poate recupera și să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a recupera aceste sume”.

Ce spun firmele fraților Micula: ”Vom dovedi fără nicio dificultate toate tranzacțiile”

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice cercetează un întreg mecanism fiscal fraudulos pe care frații Micula l-ar fi pus la cale.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române: ”Întregul mecanism infracțional ar fi fost implementat în contextul deciziilor pronunțate de o instanță de judecată de la nivelul spațiului comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014-2019”.

La solicitarea ProTV, grupul European Food and Drinks a precizat că:

”La cererea Parchetului, vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect. Companiile noastre își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare și a standardelor de etică și conformitate pe care ni le-am asumat. (...)”.

Statul român ar putea să recupereze datoria de la firmele care au preluat activele abia după un proces și o decizie definitivă a instanței.

