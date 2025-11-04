Frații Micula transmit că nu au de dat nimic statului, ci că au, de fapt, de primit de la acesta sute de milioane de dolari

Stiri Justitie
04-11-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Polițiștii au finalizat perchezițiile la cinci firme din grupul de companii deținute de oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula. Urmează expertize contabile, verificarea actelor și apoi se va decide audierea celor doi oameni de afaceri.

autor
Laura Culiță,  Lavinia Petrea

ANAF a câștigat procesul cu frații Micula și poate menține sechestrul pe bunurile a două firme, din care ar fi fost însă mutate active importante.

Reprezentanții grupului vizat au transmis că nu datorează nimic, ba dimpotrivă, statul este cel care trebuie să le dea peste 350 de milioane de dolari.

Până târziu în noapte au durat perchezițiile polițiștilor la firmele din grupul European Food and Drinks. De acolo au plecat cu sute de documente contabile în format electronic și înscrisuri care ar putea servi drept probe pentru acuzațiile de delapidare și evaziune fiscală.

Vizată este în special activitatea a două dintre firme, din care au fost transferate active importante cu scopul de a împiedica ANAF-ul să recupereze din datorie.

Citește și
fratii micula
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Corespondent ProTV: ”Activitatea intensă prin care ANAF a încercat să recupereze din banii datorați de firmele fraților Micula s-a desfășurat din octombrie 2024 până în ianuarie 2025, când au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de peste 345 de milioane de lei, adică aproximativ 67.800.000 de euro. Aceasta fiind valoarea estimativă a bunurilor conform evidențelor contabile. În plus, au fost trimise cereri de recuperare pe numele fraților Micula către 27 de state. Măsurile asiguratorii au fost însă contestate în instanță și s-au întârziat astfel încercările de recuperare a banilor”.

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe: ”Cel mai important e că decizia Curții confirmă că măsurile impuse de ANAF sunt în regulă pe toate dosarele, nu e un singur dosar. ANAF trebuie să discearnă foarte bine între ce se poate recupera, care sunt companiile de la care se mai poate recupera și să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a recupera aceste sume”.

Ce spun firmele fraților Micula: ”Vom dovedi fără nicio dificultate toate tranzacțiile”

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice cercetează un întreg mecanism fiscal fraudulos pe care frații Micula l-ar fi pus la cale.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române: ”Întregul mecanism infracțional ar fi fost implementat în contextul deciziilor pronunțate de o instanță de judecată de la nivelul spațiului comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014-2019”.

La solicitarea ProTV, grupul European Food and Drinks a precizat că:

La cererea Parchetului, vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect. Companiile noastre își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare și a standardelor de etică și conformitate pe care ni le-am asumat. (...)”.

Statul român ar putea să recupereze datoria de la firmele care au preluat activele abia după un proces și o decizie definitivă a instanței.

Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, ancheta, delapidare, evaziune fiscala, fratii micula,

Dată publicare: 04-11-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Victor Micula, închisoare cu executare. Accesa data de baze a poliției din distracție, participa la acțiuni ale ”mascaților”
Stiri actuale
Victor Micula, închisoare cu executare. Accesa data de baze a poliției din distracție, participa la acțiuni ale ”mascaților”

Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a Ministerului de Interne.  

Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Trei ani și o lună pentru accesarea ilegală a bazei de date MAI
Stiri actuale
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Trei ani și o lună pentru accesarea ilegală a bazei de date MAI

Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a MAI.

Victoraș Micula, acuzat că a dat bani pentru a promova un candidat la prezidențiale pe TikTok
Stiri actuale
Victoraș Micula, acuzat că a dat bani pentru a promova un candidat la prezidențiale pe TikTok

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a deschis un dosar penal in rem, pentru coruperea alegătorilor, după ce, pe internet, au apărut declarații ale mai multor persoane care susțineau că au fost plătite să promoveze un candidat la prezidențiale.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
Stiri Politice
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28