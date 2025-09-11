Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Trei ani și o lună pentru accesarea ilegală a bazei de date MAI

Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a MAI.

Trei dintre polițiștii care l-au ajutat au primit, de asemenea, pedepse cu executare. Decizia nu este definitivă.

Anchetatorii de la Anticorupție Bihor s-au autosesizat și au descoperit că patru polițiști l-au ajutat pe Victor Micula să comită infracțiuni. O polițistă ar fi fost cea care i-ar fi dat informații din anchete penale și ar fi accesat ilegal baza de date a Poliției Române.

Doi dintre oamenii legii sunt acuzați că au abuzat de funcții și nu l-au amendat pe Micula când a intrat cu mașina pe o arteră pietonală din Oradea. Un alt polițist chiar l-a luat pe Micula la o acțiune de capturare a unui interlop, l-a urcat în mașina poliției și l-a ajutat să se echipeze în uniformă de polițist. De asemenea, i s-a permis să percheziționeze un pasager aflat în mașina vizată de anchetă. Acest dosar s-a prescris pentru că ancheta a durat prea mult.

Pedeapsa, contopită

Pentru restul acuzațiilor, Victor Micula a fost condamnat pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea de informații secrete de serviciu și două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Aceste pedepse au fost contopite cu o condamnare anterioară pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Trei dintre polițiștii care l-au ajutat au fost, de asemenea, condamnați la închisoare cu executare: doi la trei ani de închisoare și o polițistă la doi ani și opt luni.

Decizia instanței poate fi atacată cu apel.

