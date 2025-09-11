Victor Micula, închisoare cu executare. Accesa data de baze a poliției din distracție, participa la acțiuni ale ”mascaților”

Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a Ministerului de Interne.

Trei dintre polițiștii care l-au ajutat au primit, de asemenea, pedepse cu executare. Decizia nu este însă definitivă.

Ancheta care a dus la condamnarea lui Victor Micula a pornit după ce polițiștii anticorupție din Bihor s-au sesizat din oficiu. Aceștia au descoperit că patru polițiști l-au ajutat pe Micula jr. să comită o serie de infracțiuni.

De exemplu, în 2018, o polițiștă i-ar fi dat informații din anchetele penale și ar fi accesat ilegal baza de date a Poliției Române în favoarea lui, spun magistrații. Micula a căutat atunci date despre o cântăreață de muzică populară, dar și despre un individ cu care avusese un conflict în trafic, încercând astfel să intimideze sau să impresioneze cu legăturile pe care le-ar fi avut în cadrul Poliției Române.

„Inculpatul a accesat personal bazele de date ale poliției, inclusiv „din distracție” și pentru a obține informații despre o persoană de sex feminin de care era interesat. Aceste acțiuni demonstrează o atitudine constantă de dispreț față de normele legale și confidențialitatea datelor, transformând un instrument destinat protecției cetățenilor într-un mijloc de satisfacere a unor curiozități personale”. Sursa: Hotărârea Tribunalului Bihor

A participat îmbrăcat în polițist la o operațiune a trupelor speciale

Corespondent ProTV: ”Alți doi polițiști sunt acuzaţi că au abuzat de funcţii şi nu l-au amendat pe Micula atunci când a intrat cu mașina pe o arteră pietonală din Oradea. Iar un alt om al legii chiar l-a luat pe Micula jr. la o acțiune de capturare a unui interlop. L-a urcat în mașina poliției și l-a ajutat să se echipeze în uniformă de polițist, apoi i-a permis să percheziționeze un pasager aflat în mașina vizată de anchetă”.

Acest dosar s-a prescris pentru că ancheta a durat prea mult, dar, pentru restul acuzațiilor, Victor Micula a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare. Pedepsele au fost contopite cu o condamnare anterioară de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în termen de zece zile.

Tânărul de 30 de ani și-a creat imaginea unui personaj controversat, fiind cunoscut pentru diverse excentricități la limita legii. În pandemie, a fost oprit de poliție pentru că ar fi încercat să prindă singur niște braconieri pe fondul de vânătoare pe care îl administrează.

În 2015, a mers cu elicopterul la Mamaia și a sărit în mare direct din aparatul de zbor, apoi a plătit în club o notă de câteva mii de euro. Victoraș Micula a fost filmat și în timp ce trăgea cu pușca într-o parcare.

Până la această oră, VIctor Micula nu a putut fi contactat pentru a formula un punct de vedere.

