PÎCCJ: Operațiunea ”Jupiter 4” – 14 infracțiuni și prejudicii de 36,6 mil. euro. Imobile din donații pentru copii amărâți

Descinderile din Operațiunea ”Jupiter 4” au vizat 14 infracțiuni și prejudicii totale de 36,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Se cercetează inclusiv ridicarea unor imobile din donații pentru copii instituționalizați.

Operațiunea ”Jupiter 4”, declanșată luni de Parchetul General, prin 78 de percheziții în mai multe județe din țară, vizează nu mai puțin de 14 infracțiuni și prejudicii totale de peste 36,6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit unor surse judiciare citate de agenția News, procurorii îi cercetează în aceste dosare și pe celebrii frați Ioan și Viorel Micula, iar o parte din descinderi au fost efectuate la sediile unor firme din grupurile European Food și European Drinks.

Parchetul General precizează că acțiunile derulate au avut ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea impactului acestor activități asupra comunității, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei și 1,6 milioane de euro.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

PÎCCJ vine apoi cu exemple concrete ale Operațiunii ”Jupiter 4”.

Evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave cu un prejudiciu aproximativ de 163 milioane lei.

În cauză s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 - 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice ar fi constat în vânzarea directă/compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate.

Probatoriul administrat până la acest moment a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimativ de 9.900.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2022-2025, două firme ar fi efectuat numeroase transferuri bancare sub diverse justificări precum diurnă, avans deplasare, salarii etc., fiind ordonate către administratorii societătii și anumiți angajați, dar și retrageri de numerar, operațiuni susceptibile de a avea scopuri economice reale, scopul final fiind însușirea sumelor de aproximativ 6.717.217 lei de către un administrator și aproximativ 1.693.950 lei de către un alt administrator. Activitatile intreprinse de aceștia au diminuat profitul și implicit impozitul pe profit datorat de societațile respective bugetului consolidat al statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Alba au pus pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu pentru bugetul consolidat al statului în cuantum 96.406 lei.

În fapt, se reţine că, în perioada ianuarie 2024 - iulie 2025, reprezentanții unei firme au omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile ale societății veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale efectuate.

În luna septembrie 2025, în urma efectuării unui control fizic la depozitul societății, au fost identificate cantități de materiale lemnoase din specii rășinoase în plus față de stocul scriptic, în volum de 218,5 mc (+220% față de stocul scriptic).

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmbovița au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară (Dâmbovița – 3, Argeș – 1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.269.618 lei, compus din TVA în sumă de 689.221 lei și impozit pe profit în sumă de 580.397 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 01.11.2024 - 31.03.2025, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale ale unei societăți au fost evidențiate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, constând în achiziționarea de servicii în construcții în baza unui număr de 44 de facturi fiscale în valoare totală de 4.316.700 lei emise în numele a două societăți, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

De asemenea, în vederea creării aparenței de legalitate a operațiunilor fictive, s-a folosit cu rea-credinţă sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin introducerea în acesta a celor 44 de facturi fiscale false în conținut.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.

Din actele dosarului rezultă că o persoană, în calitate de președinte al unei asociații, și-a însușit banii primiți ca donații, dar și alte beneficii bănești atribuite copiilor instituționalizați. Banii ar fi fost folosiți pentru edificarea unor imobile închiriate apoi contra unor sume de bani, iar veniturile astfel obținute din chirii nu ar fi fost declarate către organul fiscal.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmbovița au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 42.141 lei.

În cauză s-a reținut că, în calitate de administrator al unei societăți, în perioada noiembrie 2021 - decembrie 2024, o persoană nu a întocmit documentele de evidenţă financiar-contabilă, neînregistrând în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate, nedeclarând veniturile aferente activităţii desfăşurate cu intenţia de a sustrage de la calcul, înregistrarea, declararea şi plata obligaţiilor fiscale, constând în impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi impozitul pe profit.

În aceleaşi condiţii, administratorul nu a reconstituit integral documentele justificative (facturi de livrare şi chitanţe de încasare) pe care nu le deţinea la momentul iniţierii controlului. Totodată, au fost constatate operaţiuni de creditare, având drept scop efectuarea unor plăţi cu sume de bani pentru care există indicii că au provenit din omisiunea evidenţierii în actele contabile a unor operaţiuni comerciale efectuate şi/sau a unor venituri realizate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.Prahova au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în (Prahova – 2, Ilfov – 1), într-un dosar privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 97.520 lei.

Se reține că o persoană a vândut autoturisme second hand fără a fi înregistrate pentru a se sustrage de la plata TVA, ascunzând bunul şi sursa impozabilă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – S.I.C.E. Sector 1 au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în municipiul București și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu prejudiciul de 22.000 lei.

În cauză s-a reținut că, în perioada 2021- 2022, reprezentantul unei societăți comerciale cu obiect de activitate comerțul cu obiecte de uz casnic s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor prin omisiunea de a evidenția în actele contabile toate operațiunile comerciale efectuate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Alba au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Alba şi 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi infracţiuni silvice, cu un prejudiciu estimativ de 142.390 lei.

Din materialul probator rezultă că, reprezentanții, în perioada 22.09.2021-02.12.2024, reprezentanții unei societăți au omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile ale societății veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale efectuate constând în vânzarea de cherestele din specia rășinoase către diverse persoane fizice, în baza a 103 avize de însoțire material lemnos.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Neamţ au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Neamţ, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 119.000 lei.

Din cercetările efectuate rezultă că, funcţionari publici din cadrul A.J.F.P. Neamţ au sesizat faptul că reprezentanţii unei societăţi comerciale din jud. Neamţ, în perioada iulie 2022 - iunie 2023, au reţinut şi nu au vărsat, în termen de 60 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite cu reţinere la sursă, în sumă de 119.399 lei.

Delapidare

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare și înșelăciune cu un prejudiciu de 1.600.000 euro.

Din cercetări a rezultat că, la data de 13.12.2024, în calitate de administrator al unei societăţi, o persoană a încheiat un contract de schimb având ca obiect terenul deținut de societate în municipiul Timișoara, primind în schimb un teren din localitatea Săcălaz, cu o valoare mult mai mică decât cel deținut de societate.

Contrabandă

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR SICE Mehedinți au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Mehedinți, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de contrabandă.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că. începând cu luna martie 2025, persoanele cercetate ar fi colectat, deținut și comercializat cantități mari de produse din tutun provenite din contrabandă pe care le-ar fi depozitat în mai multe locații de pe raza comunelor Breznița Ocol, Izvoru Bârzii și Șimian.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Suceava au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă.

În cauză s-a reținut că, la data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi ilicite din sfera contrabandei cu ţigarete, în sensul că aceasta comercializează ţigarete de provenienţă extracomunitară, prin intermediul unei societăţi pe care o administrează.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Suceava, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Neamţ, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de contrabandă.

La data de 09.10.2025, lucrători din cadrul IPJ-SICE Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-au sesizat cu privire la faptul că o persoană este implicată în activităţi din sfera contrabandei cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, acestea fiind achiziționate dintr-un centru comercial din municipiul Suceava în vederea comercializării ulterioare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Bihor au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Bihor şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă.

În actul de sesizare se arată faptul că două persoane au desfăşurat în perioada august - septembrie 2025 activităţi de deţinere şi tranzacţionare peste limita de 10.000 țigarete, provenite din contrabandă.

Contrafacere

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E. Arad au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Arad și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cercetări a reieșit că o persoană a comercializat produse de îmbrăcăminte şi accesorii contrafăcute, care sunt purtătoare a semnelor distinctive ale mai multor mărci.

Infracțiuni contra libertății persoanei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Tulcea - Secţia nr. 1 Rurală Tulcea au pus în executare un mandat de aducere pentru un inculpat, într-un dosar penal privind infracțiunea de ameninţare şi hărţuire.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă faptul că persoana vătămată este amenințată prin mesaje telefonice și urmărită, atât la domiciliu cât și în alte locuri pe care le frecventează.

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bistrița-Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bistrița Năsăud și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2022-2025, făptuitorul a formulat un număr mare de plângeri penale şi petiţii către poliţie şi alte instituţii, atât în nume propriu, cât şi în numele unor persoane decedate ori prin atribuirea unor nume fictive ori ale unor instituţii de presă fictive.

Înșelăciune

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.Bihor au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în judeţul Bihor şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înşelăciune şi contrafacere, cu un prejudiciu estimativ 3.000 de lei.

S-a reţinut faptul că la, data de 08.01.2025, o persoană. a fost identificată de către organele de constatare din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor în faţa unui magazin situat în municipiul Oradea, în timp ce oferea spre comercializare unei persoane necunoscute un telefon mobil sigilat, fără a deţine documente de provenienţă, existând indicii că acesta este susceptibil de a fi contrafăcut.

Furt

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Mureş – Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Râciu au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Mureş şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de furt de cereale, cu un prejudiciu în cuantum de 1.890 lei.

În perioada 8 - 26.10.2025, două persoane din localitatea Șincai, la diferite intervalele de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au sustras cereale (porumb) de pe parcela persoanei vătămate din localitatea Râciu.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean şi ofiţeri de poliţie din cadrul I.P.J. Bistrița Năsăud - Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și braconaj.

