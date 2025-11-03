Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

03-11-2025 | 19:16
Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

Au de returnat statului 400 de milioane de euro, însă înainte să fie obligați să facă asta, ar fi scos din firmele lor, conform procurorilor, bunuri și bani, pe care i-ar fi mutat în alte societăți. Potrivit autorităților, frații Micula ar fi creat acest mecanism infracțional cu scopul de a împiedica recuperarea sutelor de milioane de către stat.

Pentru ce sunt cercetați frații Micula

Oamenii de afaceri Ioan și Victor Micula, cei care coordonează Grupul de firme "European Food and Drinks", ar fi transferat ilegal active în valoare de 168 de milioane de lei ca să împiedice recuperarea unei datorii de 400 de milioane de euro către statul român. Sunt acuzațiile aduse de procurori într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare.

Această datorie a fost stabilită în ianuarie 2022 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a decis că statul român a dat ilegal 178 de milioane de euro acestui grup între anii 2014 și 2019 sub forma unor ajutoare de stat și că are obligația de a recupera suma. Restul sunt dobânzi și penalități.

Corespondent Știrile ProTV: În anii ’90, România a promis unor investitori precum frații Micula, care aveau și cetățenie suedeză la momentul respectiv, facilități fiscale, reduceri de taxe și impozite, care însă, după aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, au fost abrogate. În cazul fraților Micula, România, în timpul guvernului Orban, a plătit 178 de milioane de euro în baza unei decizii a tribunalului de arbitraj internațional.

Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Viorel Micula: Noi am câștigat acest proces internațional. Noi am investit în această zonă din Munții Apuseni, care încă de pe vremea Mariei Tereza era zonă defavorizată.

Comisia Europeană a intervenit însă și a spus că banii sunt un ajutor de stat ilegal pentru că plățile s-au făcut după aderarea României la Uniune.

ANAF nu reușește să recupereze banii

De atunci, ANAF a tot încercat să recupereze datoria. Printr-un comunicat, oficialii au transmis că: „ANAF a instituit popriri și sechestre pentru a recupera ajutorul de stat ilegal acordat companiilor fraților Micula. Însă aceste măsuri au fost mereu contestate și blocate în instanță de firmele vizate. Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că măsurile ANAF sunt legale și pot fi menținute.”

Au intervenit Poliția și Parchetul, care au început să investigheze de ce statul român nu își ia banii.

În descrierea făcută de procurori în dosar vedem cum Grupul European Food and Drinks și-ar fi mutat activele — echipamente, terenuri, construcții — din anul 2018 până la jumătatea lui 2024 către alte șapte persoane juridice. Spre exemplu, una dintre firmele grupului — European Drinks SA — a scăzut din totalul activelor de 560.000.000 la 240.000.000. În timp ce grupul pierdea banii pe care ar fi trebuit să-i restituie statului, alte firme, aflate în sfera de control a fraților Micula, înregistrau creșteri spectaculoase.

Anchetatorii susțin că toate aceste acțiuni au fost făcute pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera banii datorați, dar și pentru a asigura continuarea activității comerciale prin intermediul firmelor care nu erau vizate de controale.

Frații Micula au afaceri în industria alimentară, dețin numeroase terenuri în România, hoteluri la mare și la munte, dar și mii de hectare destinate agriculturii în județul Bihor.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la cei vizați de ancheta Parchetului General, însă la sediul grupului din Oradea ni s-a transmis că nimeni nu dorește să comenteze acuzațiile.

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, om de afaceri, datorii, delapidare, fratii micula, evaziune,

Dată publicare: 03-11-2025 19:08

