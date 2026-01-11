Descoperire făcută de autoritățile române și bulgare. Peste 20 de migranți ascunși într-un camion la Calafat

11-01-2026 | 09:37
Douăzeci și șase de migranți care încercau să intre ilegal în țară prin Calafat au fost descoperiți într-un camion înmatriculat în Turcia.

Roxana Vlădășel

Vehiculul, încărcat cu grătare și plite electrice, a fost oprit pentru un control de polițiștii de frontieră bulgari și români.

Oamenii legii i-au găsit pe indivizi ascunși în semi-remorcă, printre mărfuri.

Migranții veneau din Siria, Iran, Irak, Maroc sau Egipt și se îndreptau spre vestul Europei.

Atât ei, cât și șoferul turc, au fost predați autorităților bulgare.

Sursa: Pro TV

Etichete: migranti, romania, Bulgaria, autoritati, descoperire, ilegalitati

Dată publicare: 11-01-2026 08:43

