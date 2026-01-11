Descoperire făcută de autoritățile române și bulgare. Peste 20 de migranți ascunși într-un camion la Calafat
Douăzeci și șase de migranți care încercau să intre ilegal în țară prin Calafat au fost descoperiți într-un camion înmatriculat în Turcia.
Vehiculul, încărcat cu grătare și plite electrice, a fost oprit pentru un control de polițiștii de frontieră bulgari și români.
Oamenii legii i-au găsit pe indivizi ascunși în semi-remorcă, printre mărfuri.
Migranții veneau din Siria, Iran, Irak, Maroc sau Egipt și se îndreptau spre vestul Europei.
Atât ei, cât și șoferul turc, au fost predați autorităților bulgare.
Sursa: Pro TV
