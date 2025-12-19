CSM: Instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025. Lipsa judecătorilor a ajuns la aproximativ 20%

19-12-2025 | 13:28
CSM a anunţat că în 2025 instanţele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%.

Sabrina Saghin

Cele mai multe dosare - peste 2,6 milioane – au fost la judecătorii.

„Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional. Astfel, volumul de activitate al instanţelor în anul 2025 s-a menţinut relativ constant faţă de anul trecut din perspectiva tuturor indicatorilor statistici analizaţi, fie că raportarea se realizează la dosarele nou intrate ori la volumul total de dosare”, au transmis, vineri, reprezentanţii CSM.

Judecătoriile concentrează cele mai multe cauze

Ei au precizat că din total dosarelor rulate, judecătoriile au avut un volum de activitate de 2.652.160 de dosare, tribunalele - 709.213 dosare, iar curţile de apel - 194.617 dosare.

De asemenea, la data de 1 ianuarie 2025, din totalul de 5.071 de posturi de judecător, erau ocupate 4.251 de posturi şi vacante 820 de posturi, înregistrându-se un grad de ocupare de 83%.

Asociațiile judecătorilor
Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale

Reprezentanţii CSM au menţionat că în prezent, la nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă.

„Situaţia posturilor vacnate a fost generată de imposibilitatea organizării concursului de admitere în magistratură în anul 2025, date fiind dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 156/2024. De asemenea, potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025, şi în anul 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice. Concluzionând, instanţele din România au gestionat în anul 2025 un volum de activitate de 3.578.860 de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%”, a mai transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 19-12-2025 13:18

Citește și...
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar.

Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale
Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale

Asociațiile profesionale ale judecătorilor din România au cerut miercuri CSM extinderea controalelor Inspecției Judiciare la toate instanțele din țară.

Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror
Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la Consiliul Superior al Magistraturii şi urmează să activeze ca procuror.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”
Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări și răspunsuri, de sfârșit de an, în carea trecut în revistă rezultatele înregistrate în 2025.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, în prezent președinte al partidului Forța Dreptei, s-ar putea întoarce în PNL în 2026, cu o funcție importantă.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

