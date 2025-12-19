CSM: Instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025. Lipsa judecătorilor a ajuns la aproximativ 20%

CSM a anunţat că în 2025 instanţele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%.

Cele mai multe dosare - peste 2,6 milioane – au fost la judecătorii.

„Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional. Astfel, volumul de activitate al instanţelor în anul 2025 s-a menţinut relativ constant faţă de anul trecut din perspectiva tuturor indicatorilor statistici analizaţi, fie că raportarea se realizează la dosarele nou intrate ori la volumul total de dosare”, au transmis, vineri, reprezentanţii CSM.

Judecătoriile concentrează cele mai multe cauze

Ei au precizat că din total dosarelor rulate, judecătoriile au avut un volum de activitate de 2.652.160 de dosare, tribunalele - 709.213 dosare, iar curţile de apel - 194.617 dosare.

De asemenea, la data de 1 ianuarie 2025, din totalul de 5.071 de posturi de judecător, erau ocupate 4.251 de posturi şi vacante 820 de posturi, înregistrându-se un grad de ocupare de 83%.

Reprezentanţii CSM au menţionat că în prezent, la nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă.

„Situaţia posturilor vacnate a fost generată de imposibilitatea organizării concursului de admitere în magistratură în anul 2025, date fiind dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 156/2024. De asemenea, potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025, şi în anul 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice. Concluzionând, instanţele din România au gestionat în anul 2025 un volum de activitate de 3.578.860 de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%”, a mai transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

