Administratorul public al sectorului, arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a grăbi acordarea unor avize imobiliare.

În cursul zilei de sâmbătă, aceștia au fost arestați preventiv.

Procurorii Anticorupție spun că Mihai Bașca, arhitectul-șef al Primăriei Sectorului 5 ar fi cerut 30.000 de euro mită ca să intervină pe lângă funcționari din Poliția Locală, responsabili cu disciplina în construcții.

Aceștia urmau să avizeze favorabil mai multe blocuri ridicate în sector. Intermediar a fost, conform anchetatorilor, un om de afaceri din domeniul imobiliar.

„La data de 05 februarie 2026, inculpatul A.R.A. a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranșă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă, împrejurare în care, cu ocazia percheziției efectuate la autoturismul acestuia, procurorii anticorupție au identificat suma în cauză”, a transmis DNA.

De înțelegerea dintre cei doi știa, spun procurorii, și Cârlogea Iulian, administratorul public al Sectorului 5 care, spune DNA, „ar fi insistat, verbal și telefonic, pe lângă inculpatul Chioran Florin, director general adjunct al Poliției Locale Sector 5, pentru inițierea și finalizarea cu celeritate a recepției lucrărilor imobilului”.

Interceptare - Chioran Florin: „Da, e... Ce-i zice lu' Iulian ăla mă freacă pe mine la creier. Zic: "Mă el n-a adus niciun act de la ei, ești nebun? I-a sunat ăla, ăia au depus ... Ăla a fost acolo în baza la ce-au depus ei pe mail, dar n-are niciun act de la ei.”

Corespondent PRO TV: „Pe șantier era trimis, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Sector 5. Acesta ar fi semnat procese-verbale de recepție fără să verifice construcțiile și fără să consemneze neregulile constatate. La finalul audierilor, funcționarul a fost plasat sub control judiciar pentru fals”.

Adjunctul din Poliția Locală Sector 5 nu ar fi fost la prima afacere murdară. Procurorii au descoperit că în 2024 ar fi primit peste 17.000 de euro pentru alte două imobile recepționate la fel.

Interceptări

xx: A venit băieții. Au venit ăia de la xx.

Chioran Florin: Mhm...

xx: Și-a zis 6, diferența, 6.000 de Euro. Cum facem?

Chioran Florin: Ce ...(cuvânt obscen)... , împarte-i, ...(cuvânt obscen). Nu știu cât ...(neinteligibil).... Nu știu dacă să-i zic lu' ăla de ei. Nu știu ce ...(cuvânt obscen)... să fac.

xx: ...(cuvânt obscen). Îi fac pe din două? Sau zi...

Chioran Florin: Da, mă, fă-i pe din două.

Pe lângă cei cinci inculpați din dosar, procurorii transmit că desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane din Primăria Sectorului 5, dar și din rândul dezvoltatorilor imobiliari.