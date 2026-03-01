Într-un comunicat, Gardienii au condamnat „actele criminale şi teroriste comise de guvernele malefice ale Statelor Unite şi ale regimului sionist”, adăugând că „mâna răzbunătoare a naţiunii iraniene nu îi va lăsa în pace până când nu le va aplica ucigaşilor imamului Umma o pedeapsă severă şi decisivă pe care o vor regreta”.

IRGC promite „cea mai feroce operaţiune ofensivă din istorie” împotriva bazelor americane şi Israelului.

Liderului suprem al Republicii Islamice, mort la 86 de ani

Iranul a decretat duminică o perioadă de doliu de 40 de zile, precum şi 7 zile libere, după moartea, la 86 de ani, a liderului suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

„Odată cu martiriul liderului suprem, calea şi misiunea sa nu vor fi pierdute sau uitate; dimpotrivă, ele vor fi continuate cu şi mai multă vigoare şi zel”, a declarat un prezentator al televiziunii de stat.

„Garda Revoluţionară Islamică, Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran şi vastele forţe populare Basij vor continua cu putere pe calea liderului lor în apărarea moştenirii sale, rămânând ferme împotriva comploturilor interne şi externe şi aplicând o pedeapsă exemplară agresorilor împotriva patriei islamice”, se afirmă în comunicatul citat de The Times of Israel.

Între timp, cabinetul iranian a avertizat, la rândul său, că această „mare crimă nu va rămâne nepedepsită”.

Presa de stat iraniană a anunţat sâmbătă noapte că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, a fost într-adevăr ucis în atacurile americano-israeliene, relatează The Guardian. Trump precizează că ayatollahul, pe care îl descrie drept "una dintre cele mai malefice persoane din istorie", a fost ucis în atacurile efectuate sâmbătă de SUA şi Israel asupra republicii islamice.