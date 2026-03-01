Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, şeful puterii judecătoreşti Gholamhossein Mohseni Ejeï şi un jurist din Consiliul Gardienilor Constituţiei, a declarat Mokhber.

De la Revoluţia Islamică din 1979 din Iran, a mai avut loc o singură transferare a puterii – în 1989, când a murit marele ayatollah Ruhollah Khomeini.

Liderul suprem este numit de un comitet clerical format din 88 de membri, numit Adunarea Experţilor. Conform legii iraniene, Adunarea Experţilor „trebuie să aleagă cât mai curând posibil” un succesor. Până atunci, însă, un consiliu de conducere poate interveni şi „asuma temporar toate atribuţiile de conducere”.