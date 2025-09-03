O doctoriță din Timiș a fost reținută după ce a luat mită de la zeci de pacienți. Pentru ce primea șpăgi în lei și în euro

O femeie, medic pneumolog la Spitalul din orașul Făget, județul Timiș, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienți, timp de peste un an.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultații, tratamente și concedii medicale ilegale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus reținerea unui medic din Făget pentru fapte de corupție. La data de 3 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Perchezițiile au fost efectuate la sediul unei instituții medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical și la domiciliul unei femei de 55 de ani”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiș.

În urma anchetei a rezultat că, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, medicul din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienți care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unității medicale, potrivit surselor.

Medicul a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia, medic pneumolog, lua diferite sume de bani atât pentru consultații și tratamente diverse, cât și pentru acordarea concediilor medicale ilegale. Șpăgile erau primite atât în lei, cât și în euro.

