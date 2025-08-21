Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind suspectat de luare de mită. De asemenea, mai mulţi angajaţi ai instituţiei au fost audiaţi.

Procurorii DNA din Constanţa au luat decizia reţinerii, pentru 24 de ore, a primarului din Magalia, Cristian Radu, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri şi a audierilor care au urmat. Edilul este suspectat de luare de mită.

În cadrul anchetei, au fost audiaţi şi mai mulţi angajaţi ai Primăriei Mangalia.

Procurorii DNA au făcut miercuri percheziţii la Primăria Mangalia, în cadrul unei anchete în care cei vizaţi ar fi primarul Cristian Radu şi administratorul public George Didi Călin.

DNA a confirmat cinci percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar vizând infracţiuni de corupţie comise de către funcţionari publici.

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie ma multe documente.

Cristian Radu ar avea o colecție vestimentară de 40.000 de euro

Primarul din Mangalia este acuzat că a luat mită, împreună cu city-managerul orașului. Anchetatorii spun că ar fi primit 600.000 de euro ca să elibereze mai multe autorizații.

Surse din anchetă spun că edilul ar fi primit peste jumătate de milion de euro în mai multe tranșe pentru a elibera diferite documente care să permită intrarea în legalitate a unor construcții deja ridicate.

Procurorii DNA îl suspectează pe edil că ar fi primit nu doar bani cash, ci și haine foarte scumpe. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, Cristian Radu ar avea o colecție vestimentară evaluată la 40.000 de euro.

Ancheta a început de câteva luni, după ce doi oameni de afaceri l-ar fi denunțat pe primar.

O altă posibilă mită suspectată se referă la o tranzacție imobiliară: o firmă ce ar fi controlată de longevivul primar ar fi cumpărat un hotel la un preț mai mic cu 500.000 de euro decât valoarea lui de piață.

Marius Ciobănel, antreprenor: „DNA-ul și organele statului eliberează orașul și ajungem la o normalitate. Domnul primar a cumpărat un hotel, ca să ia hotelul i-a dat proprietarului un teren în portul turistic, i l-a scăzut la 600.000 de euro.”

Este și motivul pentru care primarul liberal de la Mangalia este suspectat de luare de mită și de spălare de bani.

Semiran Abdurefi, consilier Primăria Mangalia: „Aceasta era o practică împământenită de ani de zile. Mâna dreaptă a primarului a fost prins în flagrant, sumele variau între 5.000 și 15.000 de euro.”

Alți oameni de afaceri de la malul mării îl acuză pe primar de un comportament abuziv.

Valentin Stelea, om de afaceri: „L-am dat în judecată ca să ne obținem autorizația. După trei zile a trimis poliția locală. Mi-a spus că nu ne interesează hotărârea, vă dăm amendă.”

Radu Cristian, primarul aflat la al patrulea mandat în Mangalia, este judecat și pentru abuz în serviciu.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată în 2023 pentru că ar fi prejudiciat bugetul local cu peste 13 milioane de lei, prin atribuirea ilegală a 95 de contracte de asistență juridică unei singure societăți.

