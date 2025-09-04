Doctoriță din Timiș, reținută pentru că ar fi dat concedii medicale false. Sumele pe care le primea la schimb

O doctoriță de la un spital din județul Timiș a fost reținută miercuri seară pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii aveau informații că femeia primește bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale.

Doctorița de 55 de ani este medic pneumolog la spitalul orășenesc din Făget. Ea a fost monitorizată din aprilie anul trecut până în prezent și, potrivit anchetatorilor, ar fi primit mită de 32 de ori în această perioadă.

Suspecta lua de la 50 de lei până la 800 de euro. Primea însă și cadouri ca să facă unele consultații sau să elibereze concedii medicale unor oameni care nu erau de fapt bolnavi.

Polițiștii i-au percheziționat atât cabinetele, cel privat și cel de la spital, dar și locuința.

Doctorița va ajunge în judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru luare de mită în formă continuată.

