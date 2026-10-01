Întâlnirea planificată în Polonia, coordonată de şeful departamentului pentru politici al Pentagonului, Elbridge Colby (foto articol, centru), este, în esenţă, un grup de lucru axat pe viitorul NATO, potrivit a şase diplomaţi familiarizaţi cu reuniunea, potrivit POLITICO, citată de News.ro.

Însă multe dintre ţările care nu au primit invitaţie - precum Regatul Unit, Franţa şi ţările baltice - sunt mari contribuabili la bugetul de apărare al NATO şi joacă roluri-cheie în cadrul alianţei, ceea ce îi face pe diplomaţii lor să se întrebe de ce sunt excluşi. Aceştia se întreabă dacă administraţia face favoruri într-un mod care ar putea fragmenta şi mai mult o alianţă ce se confruntă deja cu o agresiune rusă tot mai intensă şi cu stocuri de armament epuizate, mai scrie POLITICO.

„Facem tot ce ni se cere”, a declarat un oficial dintr-o ţară aliată exclusă. „Încercăm să înţelegem care sunt criteriile şi care este scopul acestor întâlniri. Nu ni s-au comunicat încă prea multe informaţii”, mărturiseşte oficialul.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii, iar Pentagonul a refuzat să comenteze.

Preşedintele Donald Trump şi principalii săi colaboratori au criticat fără încetare NATO de când s-au întors la putere, pe diverse teme, de la refuzul membrilor de a susţine războiul împotriva Iranului până la eşecul unor ţări de a cheltui pentru apărare 5% din PIB-ul lor.

„Am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste ţări, ca fiind o stradă cu sens unic - noi le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special în momentele de nevoie”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social în acest an. Luna trecută, el a pedepsit un alt aliat - Coreea de Sud - reducând brusc amploarea unui exerciţiu militar comun planificat, în timp ce se plângea de refuzul Seulului de a se alătura războiului împotriva Iranului.

În aprilie, Casa Albă a elaborat ceva asemănător unei liste de tip „cine e înăuntru şi cine e afară”, în timp ce căuta modalităţi de a pedepsi aliaţii care nu se conformau dorinţelor lui Trump, a scris POLITICO. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a preluat această viziune. El a încurajat „aliaţii model” şi a avertizat că cei care nu susţin interesele SUA vor suferi consecinţe.

Deşi detaliile privind noul grup de lucru al NATO sunt încă vagi, acesta urmează modelul ameninţării de a-i recompensa pe unii în detrimentul altora.

Șase aliați favoriți

Colby a organizat două întâlniri similare cu Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania şi Ţările de Jos. Ţările implicate în întâlnire - cunoscută sub denumirea de „Grupul de la Bergen” - insistă că aceasta nu are scopul de a rupe alianţa, a declarat un diplomat dintr-una dintre ţările invitate. În schimb, grupul intenţionează să vină cu idei pe care le poate prezenta întregii alianţe pentru o evaluare mai aprofundată.

„Acest lucru poate fi un motor al transformării” pentru întreaga alianţă, a spus diplomatul. Persoana respectivă a recunoscut că unii aliaţi sunt frustraţi de excludere, mai ales că mulţi au atins sau chiar au depăşit obiectivele de cheltuieli cerute de administraţia Trump.

Statele Unite ar putea adăuga Danemarca în acest club exclusivist în viitor, având în vedere acordul încheiat între cele două ţări privind extinderea prezenţei militare americane în Groenlanda, potrivit unei alte persoane familiarizate cu planificarea.

Colby, care a fost catalizatorul iniţiativei, a organizat o primă întâlnire de acest gen la Bergen, în Norvegia, în luna iunie, şi a invitat cei şase aliaţi favoriţi. „Aliaţii NATO care îşi îndeplinesc rapid angajamentele de cheltuieli de la Haga au capacitatea necesară pentru a contribui şi sunt gata să treacă la treabă”, a scris el pe reţelele sociale după întâlnire.

El a menţionat luna aceasta, la o conferinţă de la Washington, că „ideea este de a mobiliza întreaga alianţă”, adăugând că „va fi un NATO mai bun şi mai puternic, mai durabil” şi că va oferi Europei o capacitate militară sporită.

Colby manifestă de mult timp un interes pentru discuţiile în format restrâns cu ţările NATO. În anii anteriori, el s-a concentrat pe revitalizarea Germaniei ca putere militară pentru a contracara Rusia şi pe alocarea trupelor americane pentru a face faţă ascensiunii Chinei.

Însă chiar şi aliaţii invitaţi se întreabă de ce Colby şi alţi oficiali din domeniul apărării au selectat cu grijă participanţii şi au lăsat pe dinafară unele dintre cele mai mari puteri de apărare ale continentului, precum Marea Britanie. „Dacă încearcă să împartă NATO în cei buni şi cei răi, acest lucru este periculos pentru SUA”, a spus unul dintre cei şase diplomaţi. „Dar pentru Europa, aceasta este o chestiune existenţială”, a sublniat el.