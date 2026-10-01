Avocații au depus o cerere de urgență pentru suspendarea execuției chiar în timp ce procedura avea loc afirmând "Doamna Pike și-a pierdut cunoștința. Dar, încă are puls și se poate auzi, cum sforăie."

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Acum în vârstă de 50 de ani, Christa Pike a fost condamnată la moarte în 1996, pentru o crimă comisă în urmă cu mai bine de trei decenii.

Nada Tawfic, corespondent BBC: „Christa Pike urma să fie executată prin injecție letală, după decenii de procese în instanță. Avea doar 18 ani când a fost condamnată pentru uciderea și torturarea unei colege de școală, Colleen Schlemmer, pe care o acuza că încerca să-i fure iubitul. Pike susține că istoricul abuzurilor sexuale și traumele suferite în copilărie nu au fost prezentate juriului, pentru a fi luate în considerare”.

Procedura a început aseară, după încă o zi de confruntări în instanță. O curte de apel suspendase temporar execuția, pentru a analiza mai atent argumentele avocaților. Insă Curtea Supremă a ridicat suspendarea și a permis autorităților din Tennessee să continue demersul.

Cortina din sala martorilor a fost închisă de două ori, iar la un moment dat reprezentanților presei li s-a cerut să părăsească zona.

Tori Gessner, jurnalistă martor al execuției: „Când cortina s-a închis pentru ultima oară, la ora 20:05, îi puteam auzi în mod constant sforăitul, apoi a devenit un fel de scâșnet și iar un sforăit. Chiar și la ora 20:53, când microfonul a fost oprit, încă i se mai auzea sforăitul”.

Catherine Sweeney, jurnalistă, martor al execuției: „La un moment dat și-a ridicat capul și se uita în jur. A spus că simte o arsură într-o parte a corpului și a întrebat dacă era normal. Nimic din toate astea nu era normal”.

Protocolul din Tennessee prevede un al a doilea cocktail cu substanțe letale, în cazul în care persoana executată nu moare după primul. Însă protocolul nu precizează ce se întâmplă dacă persoana este încă în viață după administrarea celui de-al doilea set.

Un medic citat de presă a spus că este posibil ca substanța administrată să nu fi ajuns la cantitatea necesară în organism pentru a-i provoca femeii decesul subit.

Ulterior, Christa Pike a fost transportată la un spital din afara penitenciarului. Iar echipa sa juridică a depus o cerere de urgență pentru suspendarea execuției.

Dacă ar fi murit, Christa Pike ar fi devenit prima femeie executată în Tennessee după mai bine de doua secole.