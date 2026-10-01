Dincolo de energia participanților rămân datele care nu fac cinste educației din România.

Doar 23% dintre tineri au studii superioare

Doar 23% dintre tinerii între 25 și 34 de ani au studii superioare. Procent care plasează România sub media Uniunii Europene de aproape 45%.

Opera Națională i-a găzduit, în prima zi a noului an, pe viitorii actori, scenariști și regizori. De pe scenă, profesorii le-au dat un singur sfat.

Și Facultatea de Științele Educației din Universitatea București și-a primit bobocii. Unii n-au venit singuri.

Studentă: „Sunt studentă în anul I la educație timpurie. O să-mi organizez programul și în funcție de programul soțului de la locul de muncă, dar o să am sprijin și din partea familiei, mama, sora.”

Studenții la Psihologie par să fi fost cei mai entuziaști.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent printre studenții la istorie.

Rata de abandon ajunge la 50%

Corespondent PROTV: „Anul universitar din România are 28 de săptămâni de predare structurate în două semestre de durată egală, urmate de sesiuni de examene de cel puțin 3 săptămâni. La fel ca în preuniversitar, perioada didactică e mai scurtă decât în multe alte sisteme - până la 30 de săptămâni în Franța, Germania, Marea Britanie, 32 în Statele Unite și Japonia. Studenții noștri au și cea mai lungă vacanță de vară - 3 luni pline.”

Ministerul Educației a decis ca bursele sociale pentru studenții la licență, în sistemul public, să fie 925 de lei. Pe de altă parte, doar un student din 5 a prins loc la cămin. Iar rata de abandon ajunge la 50% la unele facultăți cu profil economic, umanist și artistic.