Accidentul s-a petrecut joi dimineață, pe DN 17, în localitatea Livezile, în fața poștei din comună. Femeia se grăbea să-și ridice pensia, spun localnicii. Nu ar fi fost atentă la trafic și a traversat șoseaua înainte de a ajunge la trecerea de pietoni.

Localnici: „A venit mașina și a lovit-o, a aruncat-o până acolo. Cred că tot la două săptămâni e accident aici, nu pun un semafor, nu pun nimic.” (...)

„Ea de obicei avea grijă când trecea strada. A venit la poștă să scoată pensiile, ea scoate la mai mulți că nu avea altă treabă, făcea și ea un bine.”

Un pompier care mergea spre locul de muncă s-a oprit și a încercat să o resusciteze. Dar nu se mai putea face nimic pentru victimă.

Alexandru Borodi, medic SAJ Bistrița Năsăud: „La locul evenimentului am găsit o pacientă în vârstă, în stop cardio-respirator, cu manevre în curs de resuscitare aplicate de un coleg de la ISU, în timpul liber, în deplasare spre serviciu.”

Polițiștii au început cercetările într-un dosar de ucidere din culpă.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița Năsăud: „O autoutilitară, condusă de un bărbat de 42 de ani, din Bistrița, care se deplasa pe direcția Bistrița – Vatra Dornei, ar fi surprins și accidentat o femeie de 69 de ani.”

Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.