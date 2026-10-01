Patru persoane, între care și un copil, au murit după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară, în Galați

Copilul decedat ar fi avut 12 ani. Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice şi luminoase.

„În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport”, anunţă, joi, ISU Galaţi.

În urma accidentului au rezultate patru victime – un bărbat, 2 femei şi 1 copil.