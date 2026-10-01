Patru persoane, între care și un copil, au murit după ce un tren de călători a lovit o autoutilitară, în Galați

Copilul decedat ar fi avut 12 ani. Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice şi luminoase.
„În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport”, anunţă, joi, ISU Galaţi.
În urma accidentului au rezultate patru victime – un bărbat, 2 femei şi 1 copil.
„Din păcate toţi sunt decedaţi. Se intervine la faţa locului cu 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare ,1 ambulanta smurd tip b 1, ambulanta SAJ”, au precizat pompierii.
Pompierii intervin pentru descarcerarea victimelor. Deocamdată nu au fost stabilite condiţiile producerii accidentului.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române precizează că trenul se deplasa pe relaţia Bucureşti Nord – Iaşi, iar traficul feroviar este oprit pe Secţia CF 600, la intersecţie cu DJ 240, în zona localităţii Gara Ghidigeni, judeţul Galaţi. Se estimează reluarea circulaţiei după ora 19:00.