Decizia a fost însă contestată de anchetatori astfel că va rămâne deocamdată după gratii.

Așadar, potrivit motivării, Călin Georgescu nu a încercat să se sustragă de la anchetă, deși s-a aflat anterior în libertate, inclusiv fără măsuri preventive. Acesta s-a prezentat la chemările organelor judiciare și nu există date că ar fi încălcat obligațiile impuse anterior.

Unul dintre argumentele principale ale judecătorului este că Georgescu nu a încercat să se sustragă de la urmărirea penală și nici nu a încălcat obligațiile impuse anterior. Instanța a arătat că acesta s-a aflat timp de câteva luni în libertate, inclusiv fără vreo măsură preventivă, perioadă în care ar fi putut să părăsească țara, însă nu a făcut acest lucru. Mai mult, atunci când a călătorit în străinătate, a revenit ulterior și s-a prezentat la chemările organelor judiciare.

„În ceea ce privește riscul sustragerii de la derularea în continuare a procesului penal, judecătorul de drepturi și libertăți notează că analiza acestei situații nu poate face abstracție de împrejurarea că în niciuna dintre celelalte cauze judiciare care îl vizează pe inculpat (cauze de competența judecătoriei, respectiv a curții de apel) nu mai subzistă la acest moment vreo măsură preventivă.

Inculpatul Georgescu s-a aflat astfel în stare de deplină libertate, fără nicio măsură preventivă, timp de câteva luni, perioadă în care acesta a avut ampla posibilitate de a fugi din țară și de a se sustrage de la urmărire penală și de la judecată. Or, inculpatul nu a făcut acest lucru, ba chiar dimpotrivă, atunci când a părăsit țara a revenit ulterior și a dat curs chemărilor organelor judiciare.

De altfel, nu există absolut niciun fel de date că, în perioada în care inculpatul s-a aflat anterior în control judiciar, acesta s-ar fi sustras de la chemările organelor judiciare sau nu ar fi respectat obligațiile care i-au fost impuse în cadrul respectivei măsuri preventive, împrejurare care este de natură să pună în lumină o conduită procesuală corespunzătoare a acestuia și permite anticiparea unei astfel de conduite și în viitor”, se menționează în motivarea Tribunalului București.

Ce a mai luat în calcul judecătorul în cazul lui Călin Georgescu

Judecătorul a luat în calcul și faptul că ancheta penală s-a desfășurat într-un ritm firesc, iar probele au fost administrate în condiții corespunzătoare. În dosar au fost efectuate audieri, interceptări și înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale altor comunicări electronice, percheziții informatice, investigații și demersuri judiciare internaționale. De asemenea, a fost realizată o analiză a traseului sumelor de bani.

Instanța a mai reținut că acuzațiile vizează infracțiuni economice, fără violență, iar presupusele fapte datează din 2021 și 2022. De asemenea, probele au fost administrate în condiții corespunzătoare, iar ancheta s-a desfășurat într-un ritm firesc.

Judecătorul a subliniat că gravitatea acuzațiilor nu justifică, singură, menținerea arestului preventiv și că pericolul pentru ordinea publică se poate diminua în timp. Au fost luate în calcul și circumstanțele personale ale lui Georgescu: lipsa antecedentelor penale, domiciliul stabil, integrarea în societate și faptul că are doi copii minori.

În aceste condiții, instanța a apreciat că arestul la domiciliu este suficient pentru buna desfășurare a procesului penal și prevenirea eventualelor riscuri. Georgescu nu are voie să comunice cu persoană vătămată, martorii sau ceilalți participanți la dosar și trebuie să ofere periodic informații despre mijloacele sale de existență.

Decizia nu înseamnă că instanța a stabilit nevinovăția lui Georgescu, ci doar că, în acest moment al anchetei, arestul la domiciliu este o măsură preventivă proporțională.

Însă decizia a fost contestată de anchetatori, iar el rămâne deocamdată după gratii, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune, cu o pagubă de 1,1 milioane de euro.