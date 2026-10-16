Este vorba de Ion Negoescu, fost ofiţer în MAI, cel care i-a făcut legătura lui Georgescu cu Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, păgubit în dosar, scrie Agerpres.

Ion Negoescu are calitatea de martor

Conform unor surse judiciare, Ion Negoescu are calitatea de martor în dosar.

Între timp, Călin Georgescu aşteaptă în Arestul Central ca judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti să stabilească un termen pentru judecarea contestaţiei depuse de DIICOT, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale a primit o primă decizie la Tribunalul Bucureşti prin care a fost plasat în arest la domiciliu.

Călin Georgescu se află din data de 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea unui afacerist

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Omul de afaceri nu și-a recuperat banii

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.