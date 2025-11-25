O femeie din Caraș-Severin a fost omorâtă în bătaie de fiul ei, în urma unui scandal. Bărbatul a fost reţinut

Stiri Socante
25-11-2025 | 13:36
×
Codul embed a fost copiat

Crimă cumplită în Caraș-Severin. După o ceartă aprigă, un bărbat şi-a ucis mama, o femeie de 77 de ani. A tăbărât pe ea cu pumnii şi picioarele, până a lăsat-o inconştientă. Găsită de un vecin, victima a fost dusă la spital, dar a murit la scurt timp.

autor
Daniel Preda,  Roxana Tivadar

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Suspectul de 51 de ani locuia împreună cu mama lui, în gospodăria din Moldova Nouă. Nu e clar din ce motiv, însă între ei a început un scandal, iar bărbatul a început să o lovească pe femeie fără milă.

Sub ploaia de lovituri, bătrâna a căzut în grădina casei, în timp ce fiul ei a fugit. Un vecin a fost cel care a zărit-o pe femeie şi a sunat la 112. Medicii au dus-o imediat la spital, s-au făcut şi manevrele de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Între timp, poliţiştii au început să îl caute pe fiu. L-au dat în urmărire generală şi au organizat filtre pe drumurile din judeţ.

Citește și
Polițiști
Crimă șocantă în Sibiu. Un bărbat și-a ucis fratele în timp ce victima a avut o criză de epilepsie

După câteva ore, l-au găsit pe în apropierea unei gări din Timiş, la 200 de kilometri de locul crimei.

Acum este reţinut pentru lovituri cauzatoare de moarte, iar procurorii vor cere arestarea lui preventivă.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, caraș-severin,

Dată publicare: 25-11-2025 13:36

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise
Stiri Socante
Crimă în orașul Mioveni. Agresorul de 21 de ani, suspectat că l-a ucis pe taximetrist, a ieșit pozitiv la substanțe interzise

Întâmplare terifiantă, petrecută în orașul Mioveni din județul Argeș. Un taximetrist a fost înjunghiat și jefuit de un client pe care îl luase din Pitești.

Crimă șocantă în Sibiu. Un bărbat și-a ucis fratele în timp ce victima a avut o criză de epilepsie
Stiri Virale
Crimă șocantă în Sibiu. Un bărbat și-a ucis fratele în timp ce victima a avut o criză de epilepsie

Crimă înfiorătoare în Sibiu. Un bărbat de 45 de ani este acuzat că și-a omorât fratele mai mare în timp ce bietul om făcea o criză de epilepsie.

Crimă şocantă la Năvodari: Tânăr de 18 ani, reţinut pentru viol şi uciderea unei femei de 48 de ani
Stiri actuale
Crimă şocantă la Năvodari: Tânăr de 18 ani, reţinut pentru viol şi uciderea unei femei de 48 de ani

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost reţinut de poliţişti, din cercetările efectuate după găsirea cadavrului unei femei din Năvodari, acesta ar fi întreţinut relaţii sexuale cu persoana respectivă, împotriva voinţei sale, ulterior omorând-o. 

Tiruri pline cu colete sunt furate de indivizi „angajați” de firme fantomă, în UK. Legătura cu un român decedat
Stiri externe
Tiruri pline cu colete sunt furate de indivizi „angajați” de firme fantomă, în UK. Legătura cu un român decedat

Mai multe bande de crimă organizată cumpără companii de transport pentru a se prezenta drept firme legitime și a fura camioane întregi de marfă, dezvăluie o investigație BBC.

Crimă înfiorătoare la Galați. Fată de 17 ani găsită moartă într-un apartament închiriat. Cine i-a găsit trupul
Stiri Virale
Crimă înfiorătoare la Galați. Fată de 17 ani găsită moartă într-un apartament închiriat. Cine i-a găsit trupul

Crimă înfiorătoare în centrul orașului Galați. O fată de 17 ani a murit la scurt timp, după ce a fost găsită într-un apartament care era închiriat în regim hotelier. 

Recomandări
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Noiembrie 2025

03:35:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28