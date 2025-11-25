O femeie din Caraș-Severin a fost omorâtă în bătaie de fiul ei, în urma unui scandal. Bărbatul a fost reţinut

Crimă cumplită în Caraș-Severin. După o ceartă aprigă, un bărbat şi-a ucis mama, o femeie de 77 de ani. A tăbărât pe ea cu pumnii şi picioarele, până a lăsat-o inconştientă. Găsită de un vecin, victima a fost dusă la spital, dar a murit la scurt timp.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Suspectul de 51 de ani locuia împreună cu mama lui, în gospodăria din Moldova Nouă. Nu e clar din ce motiv, însă între ei a început un scandal, iar bărbatul a început să o lovească pe femeie fără milă.

Sub ploaia de lovituri, bătrâna a căzut în grădina casei, în timp ce fiul ei a fugit. Un vecin a fost cel care a zărit-o pe femeie şi a sunat la 112. Medicii au dus-o imediat la spital, s-au făcut şi manevrele de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Între timp, poliţiştii au început să îl caute pe fiu. L-au dat în urmărire generală şi au organizat filtre pe drumurile din judeţ.

După câteva ore, l-au găsit pe în apropierea unei gări din Timiş, la 200 de kilometri de locul crimei.

Acum este reţinut pentru lovituri cauzatoare de moarte, iar procurorii vor cere arestarea lui preventivă.

