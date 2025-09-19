Femeie de 71 de ani, omorâtă în timp ce traversa strada neregulamentar, în Târgu Jiu. Ar fi sărit în fața mașinii

Stiri actuale
19-09-2025 | 07:42
accident gorj

O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața joi, după ce a încercat să traverseze strada printr-un loc nepermis, în Târgu Jiu.

autor
Gigi Ciuncanu

A fost lovită din plin de mașina unei șoferițe de 28 de ani care nu a mai apucat să frâneze la timp.

Accidentul s-a petrecut pe un drum național intens circulat. Femeia de 71 de ani a încercat să traverseze printre mașini, fără să se asigure. Localnicii spun că obișnuia să ia zilnic autobuzul din zonă, după ce termina programul de muncă.

Ce spun localnicii

Localnic: Femeia alerga sau nu știu ce făcea pe partea opusă și dintr-o dată trecu strada – i-a sărit în față – da.

Cea aflată la volan a fost în stare de șoc. Polițiștii au testat-o pentru consumul de alcool. Rezultatul a fost 0. În acest timp, medicii au resuscitat victima minute în șir.

Citește și
canalizare
Localnicii unui sat din Gorj trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare. Ce a scos la iveală un control

Nadia Orăscu, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj: Am găsit o pacientă inconștientă, victima unui accident rutier, fără semne vitale, s-au încercat manevre de resuscitare, fără rezultat.

Femeia de 28 de ani s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.

ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, gorj,

Dată publicare: 19-09-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat
Stiri actuale
Un tânăr din Gorj a rămas fără 4.000 de euro după ce a pus la vânzare un motocultor pe internet. Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru înşelăciune, fals informatic şi operaţiuni financiare frauduloase, după ce l-a înşelat pe un bărbat din Rovinari, județul Gorj.

Localnicii unui sat din Gorj trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare. Ce a scos la iveală un control
Stiri actuale
Localnicii unui sat din Gorj trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare. Ce a scos la iveală un control

Situație nemaiîntâlnită într-un sat din județul Gorj, unde localnicii trebuie să se debranșeze de la rețeaua de canalizare.

O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro după ce a fost păcălită de un fost coleg de muncă. Ce îi spunea individul
Stiri actuale
O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro după ce a fost păcălită de un fost coleg de muncă. Ce îi spunea individul

O femeie dintr-o comună din judeţul Gorj, bolnavă şi aflată în pragul depresiei, a fost înşelată cu 235.000 de lei (46.381 de lei) de către un tânăr cu care a lucrat în străinătate şi care îi cunoaşte bine situaţia personală.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28