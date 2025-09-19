Femeie de 71 de ani, omorâtă în timp ce traversa strada neregulamentar, în Târgu Jiu. Ar fi sărit în fața mașinii

O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața joi, după ce a încercat să traverseze strada printr-un loc nepermis, în Târgu Jiu.

A fost lovită din plin de mașina unei șoferițe de 28 de ani care nu a mai apucat să frâneze la timp.

Accidentul s-a petrecut pe un drum național intens circulat. Femeia de 71 de ani a încercat să traverseze printre mașini, fără să se asigure. Localnicii spun că obișnuia să ia zilnic autobuzul din zonă, după ce termina programul de muncă.

Ce spun localnicii

Localnic: Femeia alerga sau nu știu ce făcea pe partea opusă și dintr-o dată trecu strada – i-a sărit în față – da.

Cea aflată la volan a fost în stare de șoc. Polițiștii au testat-o pentru consumul de alcool. Rezultatul a fost 0. În acest timp, medicii au resuscitat victima minute în șir.

Nadia Orăscu, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj: Am găsit o pacientă inconștientă, victima unui accident rutier, fără semne vitale, s-au încercat manevre de resuscitare, fără rezultat.

Femeia de 28 de ani s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













