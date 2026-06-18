Ciprian Ciucu, la ieşirea de la DNA: Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovat. O să am o tinichea de coadă

"Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei (procurorii DNA, n.r.) vor comunica ce se întâmplă şi voi comunica şi eu puţin mai târziu. Ce pot să zic este că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu ştiu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Să îmi duc mandatul la capăt în condiţii ca şi cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de Bucureşti şi să dedic următoarea perioadă Bucureştiului. În ceea ce priveşte această situaţie, voi colabora cu organele judiciare", a spus Ciucu, la ieşirea din sediul DNA.

El a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, care doreau să afle dacă a fost plasat sub control judiciar şi dacă îi cunoaşte pe oamenii de afaceri implicaţi în acest dosar.

Surse: Este suspect pentru posibile fapte de corupție

Potrivit unor surse, edilul Capitalei ar fi fost citat ca suspect pentru posibile fapte de corupție petrecute pe vremea când era primar la sectorul 6.

Ciucu a ajuns la sediul DNA în jurul orei 13.45 și a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.