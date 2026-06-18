Ciprian Ciucu, la ieşirea de la DNA: Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovat. O să am o tinichea de coadă

Stiri Justitie
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, după ce a fost audiat de procurorii DNA, că este nevinovat şi că doreşte să-şi ducă mandatul de la Primăria Generală până la capăt.

autor
Mihaela Ivăncică

"Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei (procurorii DNA, n.r.) vor comunica ce se întâmplă şi voi comunica şi eu puţin mai târziu. Ce pot să zic este că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu ştiu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Să îmi duc mandatul la capăt în condiţii ca şi cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de Bucureşti şi să dedic următoarea perioadă Bucureştiului. În ceea ce priveşte această situaţie, voi colabora cu organele judiciare", a spus Ciucu, la ieşirea din sediul DNA.

El a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, care doreau să afle dacă a fost plasat sub control judiciar şi dacă îi cunoaşte pe oamenii de afaceri implicaţi în acest dosar.

Surse: Este suspect pentru posibile fapte de corupție

Potrivit unor surse, edilul Capitalei ar fi fost citat ca suspect pentru posibile fapte de corupție petrecute pe vremea când era primar la sectorul 6.

Ciucu a ajuns la sediul DNA în jurul orei 13.45 și a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

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Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

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Ciprian Ciucu, ”mâna dreaptă” a lui Ilie Bolojan, audiat la DNA. Surse: Este suspect pentru posibile fapte de corupție

Ciprian Ciucu este considerat a fi ”mâna dreapă” a președintelui PNL, Ilie Bolojan, aflat acum în plin scandal politic nu doar din cauza negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, ci și din cauza desemnării liberalului Adrian Veștea în funcția de premier fără acordul conducerii PNL - fapt care i-a împărțit pe liberali în două tabere.

Bolojan a anunțat luni seară un „ultimatum” pentru Adrian Veștea: depunerea mandatului până a doua zi, la ora 10. La scurt timp după ce termenul a expirat, Veștea a transmis însă că nu renunță la calitatea de premier desemnat, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern.

El a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună-credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat.

Ciprian Ciucu l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că ”protejează PSD” și că ”joacă la ruperea PNL”

Ciprian Ciucu este unul dintre liderii PNL care s-au pronunțat nu doar împotriva lui Adrian Veștea, dar și împotriva unui guvern cu PSD.

”Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL”, a afirmat Ciprian Ciucu.

PNL are programat duminică un congres extraordinar, în plină criză internă, care a fost provocată de numirea liberalului Adrian Veștea în funcția de premier desemnat - de către Nicușor Dan - fără acordul conducerii PNL.

SURSE: Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, ”mâna dreaptă” a lui Ilie Bolojan, a fost chemat la DNA pentru a fi audiat

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: coruptie, ciprian ciucu, dna,

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