Mai multe surse locale au raportat aproximativ o sută de morţi şi numeroşi răniţi în urma acestui accident, care a avut loc marţi în jurul orei locale 14:00 (18:00 ora României) în mina de aur din Zamboyé, situată la aproximativ 50 km de oraşul Baboua din Republica Centrafricană, unde aurul este extras prin metode rudimentare, scrie News.ro.

Prăbușirea a îngropat minerii

Supravieţuitorii au fost transportaţi la spitalul din Baboua, în timp ce operaţiunile de căutare continuau miercuri.

Tragedia ar fi fost provocată de „prăbuşirea mai multor galerii subterane în care lucrau minerii”, a precizat parchetul din Baboua într-un comunicat prin care a anunţat deschiderea unei anchete judiciare.

Prăbuşirile sunt frecvente în minele din acest stat din Africa Centrală, ale cărui soluri sunt deosebit de bogate şi râvnite, adesea exploatate ilegal, în afara oricărui control al statului.

„Este o catastrofă. Solul s-a prăbuşit complet şi a îngropat oameni”, a declarat pentru AFP Cédric Mbango, un miner de la mina din Zamboyé.

Minerii au fost prinși sub pământ

Într-un videoclip al accidentului care circulă pe reţelele sociale, se poate vedea cum o parte din solul acestui imens şantier minier la suprafaţă, unde lucrează sute de căutători de aur, se desprinde şi îngroapă numeroşi mineri în calea sa.

„Lucrăm în strânsă colaborare cu colegii noştri din Republica Centrafricană pentru a gestiona consecinţele acestei tragedii”, a asigurat Grégoire Mvongo, guvernatorul regiunii de Est din Camerun, la postul public de radio camerunez CRTV.

La jumătatea lunii iunie, o prăbuşire similară a provocat zeci de morţi în mina de aur de la Bé-Mbari, situată tot la graniţa cu Camerunul, în departamentul Nana-Mambéré.