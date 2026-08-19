Un proiect al Ministerului Educației, pus în dezbatere publică, prevede suspendarea ajutorului lunar de 300 de lei pentru copiii orfani, cu boli cronice și din familii sărace, în afara orelor de curs.

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea cursurilor, numeroase școli din aproape toate județele țării sunt pline de ghiozdane și cutii cu rechizite. Sunt donații pentru copiii din familiile fără posibilități. Douăzeci de mii dintre ei ar fi în pericol să fie retrași de la școală, în lipsa intervenției unei asociații. Donațiile completează bursa socială.

Violeta Bîltac, președintele Banca de Bine: „Tăierea acesteia ar fi o lipsă a plasei de siguranță pe care ei o au încă. Orice sursă de venit este un plus pentru ei, ca să meargă la școală, chiar dacă nu-și permit în fiecare an ghiozdane noi.”

Iuliana Constantinescu, președintele unei asociații de părinți: „Ei nu sunt bolnavi și nu sunt orfani doar în perioada cursurilor școlare. Eu sper să rămână doar la nivel de propunere – că cineva a încercat marea cu degetul și își revine de urgență în simțiri.”

La solicitarea Știrilor PROTV, ministrul Educației a refuzat să ofere un interviu cu lămuriri, dar și-a motivat intenția de a vira bursele sociale doar în timpul modulelor prin definiția din Legea învățământului preuniversitar din 2023, preluată ulterior în Hotărârea de Guvern: ‘Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor în vederea susținerii PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚILE DIDACTICE, precum și pentru prevenirea abandonului școlar.’”

Datele INS arată că România are 425.000 de copii neșcolarizați cu vârste între 7 și 17 ani. Specialiștii Ministerului anticipează o scădere cu 13% a cheltuielilor pentru burse.

Corespondent PROTV: „Potrivit estimărilor Ministerului Educației, tăierea burselor sociale în vacanțe ar scădea fondul de burse cu 1 miliard de lei față de acum doi ani și ar aduce o economie de 590 de milioane de lei, comparativ cu anul școlar precedent. Dar dacă înmulțim 4 luni – adică cele 16 săptămâni de vacanță – cu 300 de lei pe lună, cât este bursa socială, cu cel puțin 600.000 de beneficiari din ultimii ani, rezultă un total de 720 de milioane de lei, mai puțini bani decât anul trecut, alocați burselor sociale. Economiștii completează acest calcul cu valoarea reală a bursei sociale, actualizată cu inflația. Cu 20,3% inflație față de 2024, puterea de cumpărare a scăzut la 249 de lei.”

George Roman, „Salvați Copiii”: „Ceea ce vedem noi ca fiind o problemă este că în nota de fundamentare a proiectului de lege nu apare nimic despre impactul social. Oare cum sunt afectați copiii?”

PSD anunță că, în lipsa retragerii proiectului, va ataca propunerea în instanță. Noul regulament de acordare a burselor sociale rămâne în dezbatere publică.