Cadavrul său a fost descoperit în acea noapte într-o clădire a fermei, scrie BTVNotinite.

Tânărul a dispărut pe 11 august

Fiul lui Asen Dimitrov din Nayden Gerovo a dispărut pe 11 august. Ultimele urme ale acestuia au fost găsite în legătură cu un fost polițist care își câștiga existența de ani de zile din creșterea oilor.

„L-a tăiat ca pe un animal, așa cum se sacrifică oile, așa cum se sacrifică vacile – așa a procedat. Marți seara s-a dus la casa lor... Au fost prieteni la un moment dat. La păstor”, spune Assen Dimitrov, tatăl tânărului ucis.

„Au spus că îl căutau de vineri. De când a venit poliția să-l caute pe Tosho. De vineri până ieri...”, subliniază un locuitor din cartierul Tochilartsi.

Tânărul de 21 de ani lucra uneori pentru fostul ofițer al Ministerului de Interne. Conform unor informații neoficiale, în noaptea fatidică era bănuit că ar fi furat 1.000 de euro.

„Obișnuia să meargă acolo pe vremuri, a lucrat acolo... Dar tipul ăla i-a furat niște bani acolo, una-alta... Băiatul meu... Iar aseară s-a dus acolo – să bea, să fure. Și l-a bătut, l-a împușcat cu o pușcă prima dată, apoi l-a tăiat în bucăți și l-a ciopârțit! Ce mai reprezentăm noi acum, țara asta?”, spune Dimitrov.

Fostul polițist a negat implicarea

Deținutul, Todor Lapkov, este un fost căpitan din cadrul Ministerului de Interne, care a negat orice implicare în timpul interogatoriului inițial efectuat de poliție. Parchetul va solicita arestarea preventivă a acestuia.

Parchetul precizează că cei doi se află în relații de prietenie și păstrează legătura. A izbucnit un conflict, ale cărui motive sunt în prezent în curs de clarificare. După aceea, autorul a tras două focuri cu o armă deținută ilegal – o pușcă de vânătoare. Focurile au fost trase în zona toracică, în urma cărora victima a decedat.

Suspectul riscă închisoare pe viață

Puțin mai târziu, autorul a încercat să-și acopere urmele dezmembrându-l, apoi punând rămășițele în saci și ascunzându-le într-un puț din apropiere.

Parchetul nu poate confirma, în acest moment, că furtul ar fi cauza incidentului. Bărbatul arestat a fost acuzat de omor cu premeditare, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 20 de ani până la închisoare pe viață.