Deputatul Raluca Turcan a cerut o amânare de 4 ani, iar președintele comisiei parlamentare de învățământ de 2 ani.

Și USR spune că cea mai bună și transparentă variantă rămâne Evaluarea Națională.

Potrivit legii, orice liceu poate organiza începând cu vara viitoare, în limita a 50% din locuri, un examen separat de Evaluarea Națională.

Liceele pot decide la ce materii sunt testați elevii și ar trebui să fie cel mult două probe.

Liceele pot organiza examenul

Corespondent PROTV: „Evaluarea Națională este obligatorie, însă după susținerea examenului național, elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare materie pot merge la liceul dorit pentru o nouă testare. Abia după afișarea rezultatelor are loc repartizarea computerizată, pentru elevii încă neadmiși la un liceu."

Mai multe asociații de elevi, numeroși părinți și ONG-uri se obiectează vehement.

Cătălin Viorel Nan, Președintele Federației Naționale a Părinților din România EDUPAR: „Nu este interzisă participarea în comisia cadrelor didactice aflate în relații de rudenie cu candidații, la un moment dat o mamă profesor își poate corecta copilul, nu există obligativitatea monitorizării audio-video, nu există anonimizare strictă și securizată a lucrărilor.”

Ministrul Educației a transmis, printr-o postare pe Facebook, că, în cazul concursului de admitere, legea spune că organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, nu de către Ministerul Educației.

A completat cu faptul că, personal, nu este un susținător al concursului separat de admitere în liceu.

Ministrul critică examenul separat

Mai multe colegii de prestigiu au anunțat deja că nu vor susține acest examen, iar deputatul PNL Raluca Turcan a cerut amânarea lui pentru 4 ani. Propunerea legislativă va intra la vot în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului.

Raluca Turcan, deputat PNL: „Să se aplice eventual pentru generațiile care intră în anul 2026-2027 în clasa a 5-a, urmând ca în perioada următoare să avem dezbateri publice să vedem care e modalitatea cea mai bună pentru a realiza această evaluare la final de clasa a 8-a.”

Un alt proiect de lege cere amânarea cu 2 ani a aplicării admiterii suplimentare.

Mihai Ghicu, președintele Comisiei pentru Învățământ, PSD: „Metodologia în formula ei de astăzi nu oferă încredere cetățenilor că acest concurs va fi unul corect fără să acuz pe absolut nimeni, dar ministerul trebuie să aibă prevederi care să asigure acest nivel de încredere, dar Evaluarea Națională a oferit încredere cetățenilor. De asemenea, procedura vine să mărească inechitățile între părinții care își permit să pregătească elevii la mai multe materii, față de părinții care nu își vor permite să facă aceste meditații.”

Parlamentarii USR propun abrogarea acestor prevederi.

Corina Atanasiu, deputat USR, membră a Comisiei pentru Învățământ: „Dacă până acum Evaluarea Națională permitea copiilor de la sate să ajungă la licee de top, cu un astfel de dublaj, de examen în plus, acestor copii li se taie această șansă. Înseamnă bani în plus, meditații în plus, înseamnă să vii dintr-un mediu socio-economic dezvoltat.”

Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite. Un model asemănător a fost propus încă din anul 2011.