SURSE: Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, ”mâna dreaptă” a lui Ilie Bolojan, chemat la DNA pentru a fi audiat

Stiri Justitie
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Ciprian ciucu
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Informație șoc în administrație. Potrivit unor surse, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat de procurori.

autor
Daniel Nițoiu,  Cristian Matei

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Ciprian Ciucu este considerat a fi ”mâna dreapă” a președintelui PNL, Ilie Bolojan, aflat acum în plin scandal politic nu doar din cauza negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, ci și din cauza desemnării liberalului Adrian Veștea în funcția de premier.

Bolojan a anunțat luni seară un „ultimatum” pentru Adrian Veștea: depunerea mandatului până a doua zi, la ora 10. La scurt timp după ce termenul a expirat, Veștea a transmis însă că nu renunță la calitatea de premier desemnat, invocând responsabilitatea față de România, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern.

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El a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună-credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un executiv funcțional.

Ciprian Ciucu l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că ”protejează PSD” și că ”joacă la ruperea PNL”

Ciprian Ciucu este unul dintre liderii PNL care s-au pronunțat nu doar împotriva lui Adrian Veștea, dar și împotriva unui guvern cu PSD.

Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL”, a afirmat Ciprian Ciucu. 

PNL are programat duminică un congres extraordinar, în plină criză internă, care a fost provocată de numirea liberalului Adrian Veștea în funcția de premier desemnat - de către Nicușor Dan - fără acordul conducerii PNL.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ciprian ciucu, dna,

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