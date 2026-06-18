Guvernul Veștea ajunge azi în Parlament. Voturile din AUR vor fi decisive. Cum arată matematica parlamentară

Miercuri, într-o postare pe Facebook, Veştea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, precizând că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea ţintelor asumate privind deficitul, şi că va fi prezentat un plan realist, aplicabil şi sustenabil.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societăţii şi posibilităţile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenţie fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente şi să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”, anunţa premierul desemnat.

În acel mesaj, Veştea se arăta încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate şi soluţii concrete pentru cetăţeni.

„Mai puţine orgolii şi dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, adăuga el.

Cu toate acestea, după ce UDMR și USR au transmis că nu îi vor susține guvernul, iar din rândurile PNL poate strânge doar o parte a voturilor parlamentarilor, Veștea s-ar putea baza pe doar 180 de voturi de la PSD, neafiliați și grupurile UPR și PACE, iar asta înseamnă că-i mai lipsesc 53 de voturi.

Negociatorii săi spun însă că sunt pe cale să convingă 30 de aleși de la PNL, 14 de la AUR și 17 de la Minorități. Dacă se va întâmpla așa, Guvernul Veștea ar trece cu 8 voturi de pragul minim necesar.

Negocierile nu se poartă doar pentru voturi, ci și pentru ministere. Unele nume vehiculate sunt cel puțin interesante. Negociatorul PSD, Marian Neacșu, ar urma să preia șefia de la Interne, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan e în cărți pentru Fonduri Europene, Cristian Pistol ar urma să conducă Transporturile, iar istoricul Vlad Nistor este așteptat la Ministerul Culturii.