Guvernul Veștea ajunge azi în Parlament. Voturile din AUR vor fi decisive. Cum arată matematica parlamentară

Miercuri, într-o postare pe Facebook, Veştea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, precizând că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea ţintelor asumate privind deficitul, şi că va fi prezentat un plan realist, aplicabil şi sustenabil.
„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societăţii şi posibilităţile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenţie fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente şi să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”, anunţa premierul desemnat.
În acel mesaj, Veştea se arăta încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate şi soluţii concrete pentru cetăţeni.
„Mai puţine orgolii şi dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, adăuga el.
Cu toate acestea, după ce UDMR și USR au transmis că nu îi vor susține guvernul, iar din rândurile PNL poate strânge doar o parte a voturilor parlamentarilor, Veștea s-ar putea baza pe doar 180 de voturi de la PSD, neafiliați și grupurile UPR și PACE, iar asta înseamnă că-i mai lipsesc 53 de voturi.
Negociatorii săi spun însă că sunt pe cale să convingă 30 de aleși de la PNL, 14 de la AUR și 17 de la Minorități. Dacă se va întâmpla așa, Guvernul Veștea ar trece cu 8 voturi de pragul minim necesar.
Negocierile nu se poartă doar pentru voturi, ci și pentru ministere. Unele nume vehiculate sunt cel puțin interesante. Negociatorul PSD, Marian Neacșu, ar urma să preia șefia de la Interne, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan e în cărți pentru Fonduri Europene, Cristian Pistol ar urma să conducă Transporturile, iar istoricul Vlad Nistor este așteptat la Ministerul Culturii.
Guvernul Adrian Veștea depinde de voturile AUR
După ce mai multe partide din fosta coaliție au anunțat că nu îl vor sprijini, Adrian Veștea a declarat că acceptă orice voturi, inclusiv de la AUR. Și asta, în ciuda faptului că președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat, a respins ideea unui guvern ajutat de voturile acestei formațiuni. Pe de altă parte, conducerea AUR spune că niciun parlamentar nu negociază acum pentru susținerea unui executiv condus de Veștea.
Confruntat cu tot mai multe refuzuri, Adrian Veștea face calcule peste calcule. Conform mai multor surse politice, nu are voturile necesare, așa că ar negocia cu oricine, indiferent de culoarea politică. Inclusiv cu parlamentari de la AUR. Și asta chiar dacă Nicușor Dan a anunțat în mod repetat că nu vrea la Palatul Victoria un Guvern cu AUR în componență.
„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune «vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR», eu nu voi fi de acord cu asta”, le-a transmis Nicușor Dan partidelor din coaliție pe 24 aprilie.
„Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Acesta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a adăugat președintele pe 28 aprilie.
Reporter: „Luați în calcul ca AUR să facă parte din Executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?”
Președintele Nicușor Dan: „Nu”.
Potrivit unor surse din partid, mai mulți parlamentari, în frunte cu Mohammad Murad, nu ar exclude să voteze noul guvern, în cazul în care programul de guvernare ar conține măsuri dorite de ei. Deși poziția oficială este că „Cred că nimeni din AUR nu va vota acest guvern. Nu poartă nicio negociere, eu vă garantez că astea sunt fumuri”, după cum explică Petrișor Peiu.
Într-un mesaj pe Facebook, George Simion spune că parlamentarii AUR sunt loiali.
Am trimis o solicitare către Administrația Prezidențială în care am întrebat dacă poziția președintelui s-a schimbat și și-a dat acordul pentru ca un guvern condus de Adrian Veștea să fie învestit inclusiv cu voturi de la parlamentari AUR. Până la această oră nu am primit un răspuns.