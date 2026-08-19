Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a transmis condoleanțe familiei și colegilor medicului și și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită.

„Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente”, au precizat reprezentanții spitalului.

Unitatea medicală a anunțat că nu va oferi alte informații, din respect pentru familia îndoliată. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, medicul s-ar fi aruncat de la etaj. Poliţia Capitalei precizează că victima este un bărbat de 28 de ani.

Trupul neînsufleţit va fi dus la Institutul Naţional de Medicină Legală, iar cazul va fi preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi de Serviciul Omoruri.

"La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul subunităţii care au delimitat şi au asigurat zona. De asemenea, şi un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate a intervenit pentru salvarea bărbatului. În pofida eforturilor depuse de medici, aceştia au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior. Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri", se mai arată în comunicatul transmis de Poliţie.

Trupul neînsufleţit urmează să fie transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru necropsie.