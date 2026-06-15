Liberalii vor discuta despre desemnarea lui Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, fără consultarea liberalilor.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Naţional Liberal. Deşi nu îmi este uşor - din cauza puciului - încerc să mă focalizez pe rostul prezenţei mele aici: să învăţ, să identific parteneri şi know-how, inclusiv soluţii financiare la problemele noastre", a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL anunţă că a avut până acum trei zile pline: „Programul este epuizant, dar mă bucur de fiecare oră, de fiecare experienţă care ni se oferă, de fiecare întâlnire".

„Am fost selectat şi invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alţi trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriţă a Parisului (big fan!), şi pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experienţă de primar de peste cinci ani, mereu poţi învăţa de la cei care au fost primari 12 ani. Am avut întâlniri cu miniştri, cu şefi de agenţii, şefi de companii. Am vizitat un institut de cercetare şi un centru comunitar. Am participat la un panel şi la fiecare sesiune tematică", a mai transmis Ciucu.

El anunţă că va reveni „inspirat": „Nu va fi uşor; până la urmă va trebui să rupem şi noi pisica şi să trecem prin nişte reforme serioase. Aceste experienţe te scot din cotidian şi îţi pun ordine în gânduri", a mai scris Ciucu.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, luni, după desemnarea lui Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, fără ca liberalii să fi fost consultaţi sau informaţi.

Biroul Politic Naţional poate propune excluderea lui Veştea din partid, dar decizia trebuie luată de către Consiliul Naţional.

Potrivit Statutului PNL, Consiliul Naţional demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii Birourilor Politice Judeţene, cu acordul BPJ respective.

Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi autorităţi ale administraţiei publice centrale sunt aprobate de BPN la propunerea BEx, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veştea.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL".