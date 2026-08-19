Miruță a subliniat că plățile eșalonate au început deja și că este o obligație contractuală „care nu este pusă în discuție”, transmite Agerpres.

„Evident că este o obligație ca Metrorex să plătească factura la energie electrică. Nu există în acest moment niciun risc de a deconecta metroul de la alimentarea cu energie electrică. Știu de această problemă. Am vorbit cu domnul director Plaveti de la Hidroelectrica. Am vorbit și cu cei de la Metrorex. Deja de două zile de când au avut loc aceste ultime discuții, în fiecare zi se fac plăți pentru ca suma de bani datorată, eșalonată fiind, să scadă”, a spus Miruță într-o conferință de presă organizată la sediul USR.

Control la Metrorex și critici la adresa PSD

Ministrul a menționat că la Metrorex se desfășoară o misiune de control, în contextul în care a existat intenția de a mări prețul călătoriei cu metroul, fără a reduce cheltuielile. „La Metrorex a început această activitate când am văzut că li se cere bucureștenilor să plătească cu 50% în plus pentru că așa ar fi vrut PSD, și nu să recupereze contracte de 40 de milioane de euro, doar penalități”, a declarat Miruță.

El a reproșat PSD că nu a cerut penalitățile executorii pentru contractele nefinalizate: „Nu doar că nu au cerut aceste penalități, ci nici măcar nu au emis factura de penalități. Eu ca ministru nu voi accepta vreodată să le cer oamenilor 50% în plus, pentru că tu nu faci absolut nimic pentru a recupera sumele de bani care-ți sunt la îndemână”.

Strategia de dezvoltare feroviară, aprobată cu întârziere

Miruță a făcut referire și la aprobarea, miercuri, a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document necesar pentru semnarea Contractului de activitate și performanță al CFR. El a reproșat PSD că documentul nu a fost adoptat mai repede.

„De ce s-a ajuns în luna august? Este pentru că cine a fost la Ministerul Transporturilor a uitat că în 2026, anul nu începe în luna august, începe la 1 ianuarie 2026. Și niște oameni responsabili s-ar fi ocupat ca atâta timp cât o perioadă expiră să fi făcut această strategie dinainte de începerea anului 2026. Dar este încă o dovadă despre cum se desfășoară lucrurile atunci când PSD gestionează o astfel de infrastructură”, a precizat el.